Největší počet zásahů byl ve středu 18. listopadu ráno hlášen z Plzeňského kraje, kde hasiči od předchozího dne vyjížděli k více než stovce případů popadaných stromů. Silný vítr zaměstnal také jednotky na jihu Čech, které od úterních 17 hodin evidovaly dalších 30 výjezdů. Stromy a větve padaly především na vozovky, elektrické vedení a oplocení pozemků. Na některých místech museli hasiči odstraňovat překážky přímo z komunikací, aby mohl být obnoven bezpečný průjezd. Nebezpečí přitom představovaly nejen celé vyvrácené stromy, ale také větší větve, které se při silných nárazech odlamovaly. Vítr začal působit problémy už během úterního odpoledne a jeho následky zaměstnávaly záchranné jednotky i následující ráno.
Do spadlých stromů narazila auta i vlak
Závažné komplikace způsobilo nepříznivé počasí v Plzeňském kraji, kde se hasiči museli vypořádat také s několika dopravními nehodami. Ve třech případech došlo ke střetu automobilů se stromy, které se zřítily v důsledku silného větru. Další událost se odehrála na železnici, kde do spadlého stromu narazil projíždějící vlak. Na odstranění následků se podíleli také drážní hasiči, kteří zasahují u mimořádných událostí na železničních tratích. Podle ranních informací se tyto nehody obešly bez vážnějších zranění. Nebezpečné situace ukázaly, že při silném větru mohou být ohroženi nejen řidiči na silnicích vedoucích lesními úseky, ale také cestující ve vlacích.
Výstraha platí pro rozsáhlou část republiky
Silné západní proudění zasáhlo nejprve západní a jihozápadní Čechy, postupně se však oblast s nebezpečnými nárazy rozšířila. Meteorologická výstraha se týká území devíti krajů, přičemž v některých z nich platí pouze pro vybrané okresy. Nárazy jihozápadního až západního větru mohou dosahovat rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu. Výrazněji má foukat především v západních a jižních Čechách, v některých oblastech středních Čech, na Vysočině a také na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Výstraha má nízký stupeň nebezpečí, přesto upozorňuje na riziko poškození stromů, budov a energetické infrastruktury. Problémy mohou nastat také na silnicích a železničních tratích, kde mohou popadané větve nebo celé stromy zablokovat dopravu.
Vítr má během odpoledne postupně slábnout
Nepříznivé podmínky mají v některých regionech přetrvávat ještě během středečního odpoledne. V západních a části jižních Čech platí výstraha až do 17 hodin, zatímco na severovýchodě republiky její platnost končí už kolem poledne. Přestože se očekává postupné slábnutí větru, nebezpečí mohou představovat i stromy a větve poškozené předchozími nárazy. Opatrnost je proto namístě zejména při průjezdu lesními úseky, parkování pod vzrostlými stromy nebo při pohybu v parcích. Lidé by měli zabezpečit také volně uložené předměty na balkonech, zahradách a terasách, které by mohl vítr odnést. Na horách se doporučuje omezit túry, především v otevřených hřebenových partiích, kde mohou být nárazy výrazně silnější než v nižších polohách.