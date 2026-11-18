Pětiletá holčička si hrála s kluky v parku ve Šlapanicích. V noci ji našli mrtvou i s jejím jezevčíkem
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Pětiletá holčička si hrála s kluky v parku ve Šlapanicích. V noci ji našli mrtvou i s jejím jezevčíkemZdroj: FOTO:Ettore Balocchi, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 18.11.2026 10:44
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