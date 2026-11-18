Na tenhle oběd si vzpomenu skoro vždycky přes jednu dávnou dovolenou v Oděse. Tam jsem poprvé dostala k teplému jídlu okurkový salát se smetanou. Doma jsme ho v dětství nedělali, takže mě ta kombinace tehdy trochu zaskočila, ale chutnala mi hned. Dnes ho dávám ke květákovým placičkám s uzeným, pažitkou a sněhem z bílků. Je to syté a přitom příjemně lehké jídlo, které se dá zvládnout i během obyčejného pracovního dne.
Na
květákových placičkách je příjemné, že snesou drobné obměny podle toho, co zrovna zůstalo v lednici. Jednou přijde na řadu libová , jindy kousek uzeného masa, někdy jen hrst slanina strouhaného sýra. Základ je ale pořád stejný: květák musí být dobře okapaný a nakonec se do směsi má opatrně vmíchat sníh z bílků. Placičky pak nejsou těžké a působí o dost lehčeji. Když je čas, nechávám uvařený květák pár minut rozložený na tácu. Vypaří se z něj horkost i část vlhkosti a směs se potom méně lepí pod rukama. Recept na domácí květákové placičky s okurkovým salátem se smetanou
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Květákové placičky: 1 středně velký květák, předem uvařený doměkka 200 g nasekaného uzeného masa, libové slaniny nebo jiné uzeniny 3 vejce 3 lžíce strouhanky, podle potřeby i o trochu víc 80 g strouhaného sýra, volitelně 1 velká hrst pažitky nebo petrželky 2 stroužky česneku sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti špetka mletého kmínu 3 lžíce oleje na smažení
Okurkový salát se smetanou: 1 salátová okurka 150 ml zakysané smetany 1/2 menší cibule 1 lžička octa nebo citronové šťávy sůl podle chuti mletý pepř podle chuti 1 lžička cukru, volitelně 1 lžíce nasekaného kopru nebo pažitky, volitelně Postup přípravy květákových placiček s okurkovým salátem
1. Uvařený
květák nechte nejdřív trochu odpařit. Pak ho nasekejte najemno nebo rozmačkejte vidličkou. Nemusí z něj vzniknout hladké pyré, drobné kousky jsou v placičkách naopak příjemné.
2.
Uzené maso nebo slaninu pokrájejte na malé kostičky. Jestli používáte tučnější nebo syrovější slaninu, krátce ji opečte nasucho. Pustí vůni a směs pak nebude působit tak těžce.
3. Oddělte
žloutky a bílky. Ke květáku přidejte žloutky, nasekané uzené, prolisovaný česnek, bylinky, sůl, pepř, kmín a případně také strouhaný sýr.
4. Přisypte
strouhanku a všechno promíchejte. Pokud je směs moc řídká, přidejte ještě trochu strouhanky. S mírou. Má držet tvar, ne se změnit v hutné knedlíkové těsto.
5. Z bílků vyšlehejte pevný
sníh a opatrně ho zapracujte do květákové směsi. Je to drobnost, ale v hotových placičkách je znát. Uvnitř zůstanou měkčí a nadýchanější. Foto: Cooky.cz, Nakonec do těsta jemně zamíchejte sníh z bílků.
6. Mezitím nastrouhejte nebo nakrájejte
okurku na tenká kolečka. Lehce ji osolte, nechte pár minut stát a část puštěné šťávy slijte.
7. K okurce přidejte najemno nakrájenou
cibuli, zakysanou smetanu, ocet nebo citronovou šťávu, pepř a podle chuti i špetku cukru. Kdo má rád bylinky, vmíchá kopr nebo pažitku. Salát dejte aspoň na chvíli do chladu.
8. Na pánvi rozehřejte
olej a ze směsi tvořte menší placičky. Smažte je na středním plameni asi 3 až 4 minuty z každé strany, dokud nezezlátnou.
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9. Hotové
květákové placičky pokládejte na papírovou utěrku, ať se odsaje přebytečný tuk. Lehčí varianta se dá upéct na plechu s pečicím papírem při 200 °C zhruba 20 minut. V polovině pečení je otočte.
10. Podávejte hned, nejlépe s čerstvým
okurkovým salátem se smetanou. Pokud nějaké placičky zbudou, vydrží do druhého dne v lednici a dobře se ohřejí na pánvi nebo v troubě. Rady a tipy redakce Když je květák po uvaření hodně vodnatý, nechte ho opravdu důkladně okapat. Jinak budete dohánět konzistenci strouhankou a placičky zbytečně ztěžknou. Cibule do salátu stačí málo. Má chuť jen lehce zvýraznit, ne přebít okurku a smetanu. Pokud vaříte pro děti, bývá jistější pažitka než petrželka. Je jemnější a u stolu kvůli ní obvykle nebývá tolik řečí. Když mají být placičky na povrchu křupavější, obalte je před smažením zlehka ve strouhance. Opravdu jen tenkou vrstvou. Chytnou hezkou barvu a uvnitř přitom zůstanou vláčné.
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