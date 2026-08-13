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Kukuřice na talíři: Poznejte zralý klas a uvařte si ho doma

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Kukuřice je oblíbenou pochoutkou dětí i dospělých. Hodí se k vaření, ale také na gril. Abyste si na něm pochutnali co nejvíce, budete jej muset sklidit v tom správném okamžiku. Zralý klas určený k jídlu poznáte podle několika jednoduchých znaků. Zrna by měla být krásně napnutá, lesklá a při jemném stisknutí nehtem by měla pustit mléčnou šťávu.
Kukuřice

Kukuřice

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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