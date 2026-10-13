Jiří Štěpnička se dočká důstojného rozloučení: Národní divadlo prozradilo detaily

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Česká herecká scéna se zahalila do smutku. V neděli 11. října zemřel ve věku 79 let legendární herec a dabér Jiří Štěpnička. Národní divadlo, s nímž spojil více než půl století svého profesního života, nyní zveřejnilo podrobnosti posledního rozloučení. Veřejnost bude mít možnost dát oblíbenému umělci poslední sbohem přímo ve Zlaté kapličce.
Herec zemřel v domově důchodců
Jiří Štěpnička strávil poslední chvíle svého života v domově pro seniory v pražských Stodůlkách, kam byl převezen z nemocnice. Smutnou zprávu potvrdila jeho dcera Judita.
"Táta zemřel v domově s péčí, kam ho převezli z fakultní nemocnice na Karlově náměstí z oddělení nefrologie," uvedla podle deníku Blesk. Odchod uznávaného herce zasáhl nejen jeho rodinu a nejbližší přátele, ale také kolegy a širokou veřejnost. Národní divadlo nyní oznámilo, kdy a kde se s ním budou moci lidé naposledy rozloučit. Poslední sbohem ve Zlaté kapličce
Smuteční obřad se uskuteční v úterý 20. října v historické budově Národního divadla v Praze. Veřejnost bude mít možnost přijít již v dopoledních hodinách.
"S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi," uvedl pro ČTK mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Veřejný smuteční obřad začne v 11 hodin. Národní divadlo tak vzdá hold umělci, který na jeho prknech působil nepřetržitě od roku 1975 a ztvárnil téměř stovku divadelních rolí. Národní divadlo se loučí s legendou
První česká scéna na zesnulého herce zavzpomínala také prostřednictvím dojemného prohlášení.
"Jiří Štěpnička patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého divadla. Svým hereckým uměním zanechal hlubokou stopu také ve filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Za svou práci získal řadu ocenění včetně Ceny Thálie," uvedlo Národní divadlo. "Odchází s ním výrazná herecká osobnost a kolega, který byl po více než půl století neodmyslitelnou součástí Národního divadla. Čest jeho památce," dodali zástupci divadla. Život poznamenaný komunistickým režimem
Jiří Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně jako syn slavné herečky Jiřiny Štěpničkové. Jeho dětství však výrazně poznamenal komunistický režim. Matka se stala obětí vykonstruované provokace při pokusu o emigraci a následně byla odsouzena k patnácti letům vězení. Malý Jiří tak vyrůstal u otce v Karlových Varech. Navzdory nelehkému dětství se vydal ve stopách své matky. Vystudoval pražskou DAMU a po angažmá v Hradci Králové a Brně zakotvil v Národním divadle. Vedle divadelních rolí se výrazně prosadil také před kamerou. Diváci si ho mohou pamatovat například ze seriálu Vyprávěj. Nezapomenutelný byl rovněž jeho hlas, který v českém dabingu propůjčoval hollywoodským hvězdám Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi či Stevenu Seagalovi.
Zdroj: Aplausin.cz/Blesk.cz/ČTK/Národní divadlo