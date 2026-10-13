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Jiří Štěpnička se dočká důstojného rozloučení: Národní divadlo prozradilo detaily

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Česká herecká scéna se zahalila do smutku. V neděli 11. října zemřel ve věku 79 let legendární herec a dabér Jiří Štěpnička. Národní divadlo, s nímž spojil více než půl století svého profesního života, nyní zveřejnilo podrobnosti posledního rozloučení. Veřejnost bude mít možnost dát oblíbenému umělci poslední sbohem přímo ve Zlaté kapličce.
Herec Jiří Štěpnička.

Herec Jiří Štěpnička.

Zdroj: TV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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