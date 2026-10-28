Zmarlika v květnu pokryje květy celý kmen, větve i kůru. Sazenici koupíte za pár stovek, ale vypadá jako strom z botanické zahrady

Konec dubna, zahrada ještě skoro šedá a uprostřed trávníku keř, který vypadá, jako by ho někdo polepil drobnými růžovými motýlky. Žádný list, jen tmavé větve hustě obalené svazečky hráškovitých kvítků. Na starších exemplářích vyrážejí květy i ze silných větví a přímo z kůry kmene. Přesně tohle dělá zmarlika, latinsky Cercis, kterou starší literatura zná i pod jménem jidášovník. Základní sazenici zmarliky kanadské nabízí moravský e-shop za 331,27 Kč, tedy za cenu průměrného nákupu v drogerii. Dohledali jsme ceny dalších odrůd, porovnali druhy podle velikosti a mrazuvzdornosti a zjišťovali, kde v Česku zmarlika opravdu prospívá. Rozhoduje totiž jiná věc než tloušťka peněženky.
Květy, které raší z kůry: kauliflorie zmarliky
Botanici mají pro kvetení na starém dřevu vlastní termín: kauliflorie. U tropických stromů, třeba kakaovníku, je běžná. V mírném pásmu působí jako kuriozita a právě ona dává zmarlice nádech sbírkové rarity.
Mechanismus podrobně popsal botanik W. John Hayden v práci
Redbud Cauliflory: The Inside Story. U zmarliky kanadské podle něj tvoří květy na jednoletých výhonech i na zralých kmenech jedno vývojové kontinuum. Výhon, který jednou kvetl, postupně sílí, mění se ve větev a nakonec třeba v kmen. Schopnost nasazovat květy si přitom ponechává. Strom tak s přibývajícími roky kvete stále „hlouběji“ do své konstrukce.
Botanická databáze Trees and Shrubs Online dokládá stejný jev u příbuzné zmarliky jižní, které z kmene vyrůstají nejen květy, ale později i ploché lusky. Ty po odkvětu dozrávají od pozdního léta do podzimu a na větvích mohou viset celou zimu.
Podle Královské zahradnické společnosti (RHS) se květy zmarliky kanadské objevují ve svazečcích po dvou až osmi na holých stoncích, ještě před olistěním. Kvetení trvá podle poradny Clemson Extension dva až tři týdny. V teplých polohách a u osluněných zdí může zmarlika rozkvést už koncem dubna, v chladnějších zahradách se vrchol přesouvá do první poloviny května.
Kolik stojí zmarlika v českých e-shopech
Rozptyl cen je obrovský a sleduje jediné pravidlo: čím vzácnější kultivar a větší kontejner, tím výš se účet vyšplhá. Aktuálně dohledané nabídky:
Moravské Sady: zmarlika kanadská, sazenice cca 30 cm za 331,27 Kč Zahradnictví FLOS: Cercis chinensis ‚Avondale‘ od 990 Kč, ‚Ace of Spades‘ a ‚Rising Sun‘ po 3 390 Kč, ‚Shirobana‘ 6 790 Kč, ‚Eternal Flame‘ 6 990 Kč, ‚Hearts of Gold‘ 4 990 Kč, převislá ‚Ruby Falls‘ od 7 990 Kč Zahradnictví Spomyšl: purpurovolistá ‚Forest Pansy‘ od 1 499 Kč, ve vzrostlých variantách až 19 999 Kč Plantservis (ceník z jara 2024): ‚Forest Pansy‘ 3 250 až 4 650 Kč, ‚The Rising Sun‘ 3 250 až 4 500 Kč, ‚Ruby Falls‘ 4 250 až 7 450 Kč, ‚Avondale‘ 2 950 až 3 820 Kč
Nabídka FLOS přitom ukazuje, jak pestrá zmarlika umí být: bíle kvetoucí ‚Royal White‘ a ‚Vanilla Twist‘, vínově olistěné ‚Merlot‘ a ‚Forest Pansy‘, zlatě listnaté ‚Hearts of Gold‘ či ‚Rising Sun‘. Řada odrůd ovšem bývá vyprodaná nebo k mání jen jako dražší vzrostlé kusy.
Podle nás dává nejvíc smyslu začít u levné základní sazenice zmarliky kanadské. Na mrazuvzdornost je ze všech druhů nejlépe vybavená a kvete typicky růžově. Kdo touží po barevném listu nebo převislé koruně, připlatí si, ale za estetiku, ne za otužilost.
Kanadská, čínská, jižní, nebo převislá? Jak vybrat zmarliku podle velikosti zahrady
Rod zahrnuje podle botanické zahrady Kew deset druhů, v českých zahradnictvích se ovšem točí hlavně tři a k nim odrůdy s převislým habitem. Porovnali jsme je podle údajů RHS, poradny Clemson Extension a nizozemské školky Van den Berk:
Druh / forma Výška Barva květů Nároky Zmarlika kanadská (C. canadensis) 6 až 12 m, často vícekmenná růžová až levandulová nejodolnější, snese až −30 °C Zmarlika čínská ‚Avondale‘ cca 3 m, šířka 2,5 m sytě růžová slunce až lehký stín, propustná vlhká půda Zmarlika jižní (C. siliquastrum, ‚Alba‘) 6 až 12 m, šířka přes 8 m purpurová, u ‚Alba‘ bílá teplomilná, plné slunce, vápenitá půda Převislé kultivary (‚Ruby Falls‘, ‚Lavender Twist‘) cca 1,5 až 2,4 m růžová až levandulová jako kanadská, vhodné i do malé zahrady
Do městské předzahrádky se nejlépe vejde kompaktní ‚Avondale‘ nebo některá z převislých forem. ‚Ruby Falls‘ navíc spojuje deštníkovitou korunu s purpurovými listy, takže zdobí od jara do podzimu. Zmarlika kanadská potřebuje prostor střední zahrady, kde po letech vytvoří rozložitý solitér. Jižní druh s bílou formou ‚Alba‘ vyžaduje nejvíc místa i tepla a podle nás patří spíš do vinařských oblastí než na Vysočinu.
Dobrou zprávou je, že zmarliky skoro nepotřebují řez. Stačí průběžně odstraňovat suché či poškozené větve, pravidelné tvarování odborníci nedoporučují.
Pozdní mrazy a mladé sazenice: kde zmarlika v Česku prospívá
Zimní mráz zmarlika kanadská zvládá s rezervou, Kentucká univerzita ji řadí do americké mrazové zóny 4. Zmarlika jižní ‚Alba‘ má podle školky Van den Berk zónu 6b, tedy zhruba do −18 až −20 °C, a RHS ji hodnotí ještě opatrněji.
Skutečným nepřítelem je jarní střídání tepla a chladu. Pupeny zmarliky se zakládají už na podzim a přes zimu se otužují. Teplá vlna v březnu je ale dokáže probudit a následný tvrdý mráz je spálí, upozorňuje poradna Ask Extension. Státní univerzita v Iowě zároveň uklidňuje: jarní mráz u kvetoucích dřevin obvykle připraví majitele o květy dané sezony, strom samotný ale přežije. Při podezření na poškození je rozumné počkat s hodnocením až do léta.
Zdroj fotografie: Pixnio
Druhým slabým místem je věk. Moravské Sady výslovně upozorňují, že mladá zmarlika je citlivá na mráz a na zimu se ji vyplatí zakrýt. Levná třicetícentimetrová sazenice tak potřebuje víc pozornosti než vzrostlý kus za tisíce.
Kde má tedy zmarlika největší šanci:
teplé nížiny, jižní Morava, Polabí a velká města s tepelným ostrovem jižní a jihozápadní svahy, závětří u zdí a plotů propustná, středně výživná půda bez stojící vody
Naopak riskantní jsou mrazové kotliny, otevřené větrné pláně a vyšší polohy. RHS doporučuje hlubokou, úrodnou a dobře odvodněnou půdu na slunci či v rozptýleném stínu a chráněnou expozici. Clemson dodává, že na plném slunci kvete zmarlika bohatěji a trvalé mokro jí škodí. Po výsadbě pomůže mulč, pravidelná zálivka v suchých týdnech a u vyšších sazenic opěrný kůl.
Zmarlika vs. magnolie a sakura: proč ji sousedé nemají
Magnolie i okrasné třešně má v okolí skoro každý. Magnolie Soulangeova láká květy velkými až 25 cm, jenže u časných odrůd podle RHS snadno zhnědnou po mrazu. Sakura ‚Kanzan‘ zase obalí větve plnými růžovými květy a doroste do 8 až 12 metrů. Obě nabízejí efekt na dálku.
Zmarlika sází na detail zblízka. Květy jsou drobnější, celek jemnější, ale pohled na kmen posetý kvítky v Česku jen tak nezažijete. Že ji nevídáte častěji, má podle nás tři příčiny: užší sortiment, vyšší ceny kultivarů a nárok na teplé chráněné místo. Proto také působí exkluzivně.
Bonusem je přínos pro opylovače. Rozkvétá v době, kdy je v zahradě stále málo potravy, a RHS ji řadí mezi rostliny pro opylovače. Severokarolínská univerzitní poradna uvádí, že květy poskytují nektar včelám a lákají motýly.
A odkud se vzal temný přívlastek jidášovník? Podle legendy, kterou cituje Kentucká univerzita, se Jidáš po zradě Krista oběsil právě na zmarlice jižní. Její původně bílé květy pak měly zrůžovět studem nebo krví. Trees and Shrubs Online zmiňuje i střízlivější výklad, podle něhož jméno odkazuje k místu, kde měl Jidáš zemřít.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková