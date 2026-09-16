Zatuchlé oblečení může upozorňovat na plíseň uvnitř pračky. Nebezpečné nečistoty se ukrývají na místech, která málokdo kontroluje

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Zatuchlé oblečení může upozorňovat na plíseň uvnitř pračky. Nebezpečné nečistoty se ukrývají na místech, která málokdo kontrolujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Není nad to obléct si čerstvě vyprané, voňavé oblečení. Na druhou stranu, máloco je tak otravné, jako když čerstvě vyprané prádlo prostě páchne kysele.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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