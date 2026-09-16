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Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží

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Dennívýzva
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Do automobilu s rakouskou poznávací značkou nasedla dosud neznámá pachatelka bezprostředně po krádeži v obchodním centru na okraji Plzně. Policie teď zveřejnila fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny dvě osoby, se kterými by si kriminalisté v rámci vyšetřování případu chtěli pohovořit.
Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží

Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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