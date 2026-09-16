Pařmen z Primy zkrotl. Šebrle s Hedvikou mají 5 dětí, jezdí na vodních lyžích a mejdany je nezajímají

Kdo sledoval společenské rubriky kolem roku 2018, pamatuje si jiného Šebrleho. Bývalý olympijský vítěz v desetiboji tehdy na letní party Primy podle webu
Super.cz „řádil jako černá ruka“, alkohol, pletky se sekretářkou, omluva druhý den. O rok později, v červenci 2019, tentýž web u něj konstatoval, že oproti loňsku „sekal dobrotu“. Tehdy to vypadalo jako jednorázová náplast. Dnes je jasné, že šlo o začátek delšího oblouku. Od mejdanů k Livignu
Klíčovým jménem v tom příběhu je Hedvika Lišková. Veřejnost se o jejich vztahu dozvěděla v únoru 2024, když se na sociálních sítích objevila společná fotka z italského Livigna.
Hedvika není neznámá tvář, třináct let pracovala v České televizi, poté přešla na Primu jako reportérka. Dnes se podle vlastních slov věnuje spíš marketingu ve velké firmě a na obrazovce se objevuje jen sporadicky.
První společný výstup na veřejnosti přišel 1. května 2024 na venkovní akci Primy v pražské Grébovce. Šebrle už tehdy působil jako člověk, který má večírkovou fázi dávno za sebou. V únoru 2026 to sám pojmenoval, podle sekundárně citovaného výroku pro Blesk řekl, že ho Hedvika „zkrotila“.
Pět dětí, žádná z nich společná
Číslo pět v titulku může vyvolat představu chaotické domácnosti plné batolat. Realita je jiná. Jde o složenou rodinu z dětí obou partnerů z předchozích vztahů.
Šebrleho děti z manželství s Evou Kasalovou: syn Štěpán, který hraje fotbal za Duklu, a dcera Kateřina, čerstvě po maturitním plese. Hedvičiny děti: nejstarší syn, kterému bude osmnáct a studuje strojní průmyslovku, jedenáctiletý syn a téměř osmiletá dcera, která tančí.
Věkové rozložení mění celý praktický obraz. Nejde o pět malých dětí vyžadujících nepřetržitý dohled, ale o odrostlejší partu, se kterou se dá vyrazit na hory, k moři i na vodu. A přesně to Šebrle s Liškovou dělají.
Zdroj fotografie: Nextfoto Golf, wakeboard a moře místo barového pultu
Šebrleho denní režim dnes stojí na třech pilířích: televize, trenérská práce a vlastní sport. Na Primě moderuje, zároveň vede jako trenér desetibojaře Ondřeje Kopeckého, a právě kvůli téhle kombinaci odmítl lukrativní nabídku stát se šéftrenérem katarské atletiky.
„Mám tu práci, kterou mám rád,“ vysvětlil pro Livesport.
Volný čas vyplňuje sport, který lze sdílet s partnerkou i dětmi. S Hedvikou hrají golf, společně běhají, v létě 2025 Šebrle na CNN Prima NEWS nadšeně popisoval, jak vyzkoušel wakeboard a vodní lyže:
„super věc na léto“. Dovolené směřují na Kanáry, do Barcelony, Itálie. Hedvika, která se léta věnovala street dance a měla každodenní tréninky, drží tempo bez problémů. mejdany naopak v jejich každodenní rutině nenajdete. Zkrocení, nebo přirozený vývoj?
Slovo „zkrotl“ zní dramaticky. Šebrle ho sám použil a vztáhl na Hedviku. Férovější je ale vidět to jako postupný posun, který začal dávno před ní, už v roce 2019 byl na
stejné primácké party viditelně klidnější než o rok dřív. Hedvika ten proces spíš zarámovala a dala mu směr: společný sport, cestování, rodina poskládaná z pěti dětí různého věku.
Jestli je změna trvalá, neví nikdo. Ale sedm let od posledního doloženého excesu a dva roky veřejného vztahu s Liškovou ukazují víc než letní pózu. Šebrle dnes vypadá jako člověk, kterého vodní lyže baví víc než barový pult. A to je u bývalého krále primáckých mejdanů docela posun.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová