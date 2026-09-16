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Deset, dvacet i pětadvacet odrazů. Shelton po finále kritizoval Zverevovu rutinu

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Alexander Zverev oslavil na US Open druhý grandslamový titul kariéry, jeho finále s Benem Sheltonem však otevřelo také debatu o tempu hry. Američanovi vadila dlouhá rutina německého soupeře před podáním a především současné nastavení pravidel. Podle něj by tenis měl přesněji určit, kolik času může hráč strávit přípravou na druhý servis.
Deset, dvacet i pětadvacet odrazů. Shelton po finále kritizoval Zverevovu rutinu

Deset, dvacet i pětadvacet odrazů. Shelton po finále kritizoval Zverevovu rutinu

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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