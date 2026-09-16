Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit

Na premiéře muzikálu Saturnin neupoutal svou přítomností jenom známý moderátor Jan Rosák. Pozornost si znovu vzala i jeho manželka Jiřina, se kterou tvoří pár už desítky let.
Manželka Jana Rosáka sice není veřejnosti tolik na očích jako její manžel, do společnosti jej však ráda doprovodí. S populárním moderátorem tvoří pár už téměř půl století a tentokrát si nenechali ujít premiéru nového muzikálu Saturnin, která se 12. září konala v pražském Divadle Hybernia. V redakci In-Lifestyle nás zaujalo, jak elegantně a mladistvě Jiřina Rosáková působila po boku svého manžela. A málokdo by jí při pohledu na fotografie hádal, že letos oslavila už 70. narozeniny.
Na premiéře Saturnina jí to slušelo
Jan Rosák vyrazil na slavnostní premiéru nového muzikálu po boku své manželky Jiřiny a společně jim to opravdu slušelo. Zatímco známý moderátor zvolil klasický tmavě šedý oblek s černou košilí, jeho žena vsadila na elegantní černo-bílou kombinaci. Bílé široké kalhoty doplnila černým sakem a topem s jemným vzorem, výrazným perlovým náhrdelníkem a malou černou kabelkou. Špičaté lodičky pak celý outfit ještě více podtrhly.
Na Jiřině Rosákové ale zaujal především celkový dojem. Blond vlasy upravené do objemných vln, výrazný perlový náhrdelník a jednoduchá kombinace černé s bílou jí podle nás v redakci In-Lifestyle velmi slušely. Outfit přitom nepůsobil přehnaně slavnostně ani usedle, naopak byl moderní, elegantní a příjemně svěží. Při pohledu na fotografie by tak jen málokdo hádal, že letos oslavila už 70. narozeniny.
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Samotná premiéra k Rosákovým vlastně dobře sedí. Nový muzikál Saturnin v Divadle Hybernia vychází z prvorepublikové noblesy a inteligentního humoru. Jiřina se navíc na některých manželových projektech podílí jako scenáristka, takže k jejich společnému večeru se takový titul dobře hodil.
Kdo vlastně Jiřina Rosáková je
Manželé Rosákovi příští rok oslaví už 50. výročí svatby. Začátky jejich vztahu se však neobešly bez komplikací. Jak Jan Rosák v minulosti vyprávěl, na jejich první rande se mu podařilo zaspat, protože měl po noční službě. Tehdy byl přesvědčený, že Jiřina se kvůli tomu naštve a už mu nedá šanci. Nakonec si všechno vyjasnili a vzali to opravdu fofrem. Kvůli tomu, že se výhodné novomanželské půjčky poskytovaly jen do třiceti let, museli si pospíšit. Svatbu tak měli už dva měsíce poté, co se seznámili v Československém rozhlase. I přes krátkou známost se jim však podařilo vybudovat harmonické manželství.
Fotografie: NextFoto, Jan Rosák a Jiřina Rosáková na premiéře muzikálu Saturnin
S tím, že si dobře vybral, se Jan Rosák netají.
„Moje manželka je poklad. Tam funguje ta chemie – lexaurin, xanax… perfektně.“ řekl v pořadu 7 pádů Hondy Dědka. Společně vychovali dcery Zuzanu a Marii a jejich rodina se postupně rozrostla také o vnoučata. Jiřina navíc zůstala celý život spojená s rozhlasem. Manželé spolu už 15 let připravují také oblíbený rozhlasový pořad Šťastnou cestu. Jan Rosák v něm působí jako moderátor, zatímco Jiřina se stará o scénář a dramaturgii. Páteční odpolední magazín přináší posluchačům tipy na výlety a zajímavá místa, rozhovory, dopravní informace, motoristickou poradnu i jazykové okénko.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.