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Česnek v okurkách zmodral a vypadá na vyhození. Celá sklenice ale může končit v koši zbytečně

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Česnek v okurkách může zmodrat nebo zezelenat, aniž by byl zkažený. Zjistěte, proč mění barvu a které varovné známky u zavařenin nepřehlížet.
Zelené stroužky česneku Laba naloženého v octě na talíři.

Zelené stroužky česneku Laba naloženého v octě na talíři.

Zdroj: UjuiUjuMandan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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