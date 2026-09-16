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Ženy se plácají po zadcích. RXF z toho udělala soutěž s vlastními pravidly

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Rumunská organizace RXF už několik let pořádá disciplínu Booty Slap, v níž se ženy střídají v úderech otevřenou dlaní na hýždě. Formát má oficiální pravidla, rozhodčí i prodloužení při remíze.
Ženy se plácají po zadcích. RXF z toho udělala soutěž s vlastními pravidly

Ženy se plácají po zadcích. RXF z toho udělala soutěž s vlastními pravidly

Zdroj: Booty Slap
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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