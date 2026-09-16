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Proč pes miluje odpadky a vyválí se právě v tom nejhorším smradu? Staré vysvětlení o maskování pachu možná nestačí

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Mršina, výkaly nebo jiný pach, před kterým člověk automaticky ustoupí, mohou psa přitahovat jako magnet. Často se tvrdí, že jde o pozůstatek vlčího maskování při lovu. Výzkum ale ukazuje, že skutečný důvod tohoto chování stále neznáme.
Proč pes miluje odpadky a vyválí se právě v tom nejhorším smradu? Staré vysvětlení o maskování pachu možná nestačí

Proč pes miluje odpadky a vyválí se právě v tom nejhorším smradu? Staré vysvětlení o maskování pachu možná nestačí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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