Proč pes miluje odpadky a vyválí se právě v tom nejhorším smradu? Staré vysvětlení o maskování pachu možná nestačí

Člověk ucítí katastrofu. Pes příležitost
Majitelé psů znají zvláštní zákon přírody: pokud se na louce nachází jediná věc, kterou byste opravdu nechtěli dostat na koberec, pes ji pravděpodobně najde. Nejdřív ji dlouze očichá. Potom ohne krk, přitiskne tvář nebo rameno k zemi a s viditelným zaujetím se přes zdroj pachu převalí.
Pro člověka je to odporné. Z pohledu psa ale zápachový svět funguje úplně jinak. Psi zdědili mimořádně citlivý čich i řadu pachových způsobů komunikace po společných předcích s vlky. Chování označované jako scent rolling, tedy válení se v pachově výrazném materiálu, pozorujeme u psů, vlků i dalších šelem.Proč to ale dělají, není tak jisté, jak tvrdí populární vysvětlení.
Kamufláž zní logicky. Důkaz chybí
Jedna z nejznámějších hypotéz říká, že vlk na sebe přenáší pach mršiny nebo výkalů, aby zamaskoval vlastní vůni před kořistí. Na první pohled to dává smysl. Predátor, který nevoní jako predátor, by se mohl dostat blíž.
Jenže scent rolling se objevuje i u pachů, které s kamufláží před kořistí nedávají moc smysl. Vlci se v zoologických pozorováních zajímali například o parfémy, koření, motorový olej nebo jiné nové a výrazné pachy.
Studie vlků v zoo v Osijeku zkoušela mimo jiné curry, rozmarýn, vlnu a výkaly různých zvířat. Chování nebylo jednoduše nejsilnější právě u materiálu, který by poskytoval nejlepší loveckou kamufláž. Velkou roli zřejmě hrála novost pachu.
Možná si pach nenanáší kvůli kořisti, ale kvůli smečce
Existují proto další možnosti. Zvíře si může pach přinést zpět ke smečce jako chemickou informaci o tom, co našlo. Pach na srsti může fungovat podobně jako zpráva z okolního prostředí.
Jiná hypotéza předpokládá opačný směr: pes či vlk nepřebírá pach objektu, ale zároveň na objekt přenáší vlastní vůni.
Chování může mít také sociální význam. Členové smečky se někdy válejí na stejném místě a sdílený pach by mohl posilovat skupinový chemický podpis. A samozřejmě existuje i mnohem prostší možnost: výrazné a nové vůně jsou pro zvíře s mimořádně rozvinutým čichem prostě silně stimulující.
Psí nos žije v jiném světě
Člověk má tendenci dělit pachy na příjemné a odporné podle vlastních biologických a kulturních pravidel. Výkaly nebo rozklad nám signalizují možné patogeny, takže odpor je velmi užitečná obrana. Pes ale stejný objekt nevnímá pouze jako „smrad“.
Pro něj je to obrovský chemický soubor informací. Kdo tu byl, co jedl, jak dlouho materiál leží na místě a možná i řada dalších informací, které nejsme schopni z pachu vyčíst.
To také vysvětluje, proč samotné slovo „odpad“ není z psího hlediska příliš smysluplné. Odpad je lidská kategorie. Pro psa může být koš kombinací potravy, nových pachů a stop desítek událostí.
Takže až se příště váš pes triumfálně vrátí z louky obalený v něčem nepopsatelném, věda vám zatím neposkytne jedno definitivní proč. Poskytne jen malou útěchu: nejspíš to nedělá proto, aby vás naštval.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Biology – Preliminary Study of Scent Rolling in Captive Wolves in Response to Olfactory Enrichment, DOI 10.3390/biology13060422 [2], PubMed – Preliminary Study of Scent Rolling in Captive Wolves [3], BBC Science Focus – The very cute reason dogs are obsessed with trash [4]. img ai generated