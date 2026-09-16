Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky

Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Shopaholicadel má nyní opět kontroverzního snoubence
Podcastová scéna v Česku je podle Ornelly Koktové (33) pořádně nabitá. Prosadit se mezi tisíci dalších...
Anna Dvořáková (24) má k zahraničí velmi blízko. Přestože je pro ni Praha stále místem, kde se cítí nejvíce...
Postava Žofky Duškové patří v nekonečném seriálu Ulice k těm nejvýraznějším. V poslední době to vypadá, že...
Yvona Maléřová (58), starší sestra modelky Simony Krainové (53), se rozhodně nechystá s přibývajícím věkem...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Regina Řandová o pocitech úzkosti na jevišti: První věty jsou utrpení, tělo mám úplně rozvibrované!
- Pařmen z Primy zkrotl. Šebrle s Hedvikou mají 5 dětí, jezdí na vodních lyžích a mejdany je nezajímají
- Ornella Koktová o tvrdém boji mezi podcasty: Inspirace ze zahraničí se nevyplácí
- Matka ho nechtěla a nechala mu píchat injekce chininu. Jaroslav Uhlíř přežil pokus o potrat