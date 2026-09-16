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Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky

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Adéla Pulcová (33) alias Shopaholicadel a její snoubenec Ladislav znovu čelí obrovské pozornosti. Tentokrát však nejde o další internetovou hádku nebo kontroverzní živé vysílání. Na veřejnost se dostaly informace o mimořádně závažném obvinění týkajícím se sexuální trestné činnosti vůči nezletilým. Ladislav obvinění odmítá a Adéla stojí pevně za ním.
Shopaholicadel má nyní opět kontroverzního snoubence

Shopaholicadel má nyní opět kontroverzního snoubence

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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