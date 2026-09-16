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Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později

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Doktor Mengele byl v Osvětimi obávaný kvůli svým extrémně sadistickým praktikám. Avšak díky tomu, že některé vězně nechával povyrůst, tyto hrůzy přežili dva čeští bratři židovského původu – Jiří a Josef Fischerovi.
Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později

Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později

Zdroj: konrad.kerker / Depositphotos
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