Nejtoxičtější zelenina z českých supermarketů byla vyhlášena. Kupují ji úplně všichni Češi s tím, že je plná vitaminu C

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Stojíte v oddělení čerstvé zeleniny a automaticky saháte po lesklých, barevných paprikách. Křupavá svačinka pro děti, rychlá přísada do salátu, základ domácího leča. Málokdo v tu chvíli tuší, že právě tento plod – který jíme včetně slupky – patří mezi zeleninu s nejčastějším výskytem chemických reziduí v českých obchodech.
Na rozdíl od banánu či pomeranče u papriky neodstraňujeme ochrannou vrstvu. Konzumujeme ji celou, i s povrchem, kde se usazuje nejvíce nežádoucích látek. A právě tady začíná příběh, který stojí za pozornost každého, kdo nakupuje pro svou rodinu.
Proč zrovna paprika přitahuje chemii jako magnet
Za problémem nestojí žádná zlá vůle pěstitelů. Jde o prostou botanickou realitu: paprika potřebuje dlouhou vegetační dobu a během svého zrání čelí armádě škůdců, plísní a dalších patogenů. Zemědělci musejí porosty ošetřovat opakovaně, aby udrželi plody v bezvadném stavu a zajistili dostatečný výnos.
Státní zdravotní ústav dlouhodobě potvrzuje: plodová zelenina – kam patří i rajčata nebo lilky – představuje rizikovější kategorii, kde laboratorní testy častěji odhalují překročené limity. Evropská měření z roku 2019 ukázala, že ve vzorcích sladkých paprik se objevilo na tři desítky různých účinných látek z více než tří set schválených na unijním trhu.
Paprika v sobě často nese pestrou směsici stop po postřicích. A tady začíná být situace komplikovanější, než by se na první pohled zdálo.
Co se skrývá pod lesklým povrchem
Ne všechny chemické látky na paprice jsou stejné. Povrchové postřiky zůstávají na vnější voskové vrstvě a dají se částečně smýt vodou. Horší jsou ale systémové pesticidy – ty rostlina vstřebá přes listy nebo kořeny a rozvede je cévními svazky do všech tkání, včetně dužniny plodu.
Jakmile je látka uvnitř, žádné mytí, máčení ani kartáčování ji nedostane ven. A právě tady narážíme na další znepokojivý fenomén: takzvaný koktejlový efekt.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin upozorňuje, že zhruba čtvrtina testovaného ovoce a zeleniny obsahuje stopy několika různých pesticidů současně. Každá látka samostatně může splňovat normu, ale vzájemné působení více chemických sloučenin v lidském těle? To je oblast, kde věda stále nemá definitivní odpovědi.
U paprik navíc odborníci poukazují na přítomnost reziduí s vyšší akutní toxicitou – což z ní dělá sledovanou plodinu číslo jedna.
Když inspekce zakročí: reálný případ z českých obchodů
Že nejde jen o teoretické varování, ukázal záchyt ze září 2024. Státní zemědělská a potravinářská inspekce musela okamžitě zakročit proti bílé paprice dovezené z Albánie a označit ji za nebezpečnou potravinu. Nevyhovující šarži odhalili inspektoři v pobočce řetězce Globus v Ostravě-Plesné.
Laboratorní přístroje v tomto vzorku odhalily alarmující překročení hned u dvou látek najednou:
Insekticid formetanát překročil povolenou mez dvanáctinásobně. Jde o sloučeninu, která může při vyšších dávkách negativně zasáhnout nervovou soustavu. Druhou látkou byl fungicid famoxadon – rozbor ukázal téměř čtyřnásobné překročení limitu. Zvýšená expozice těmto sloučeninám představuje zátěž především pro játra a ledviny.
Šarže sice obratem zmizela z pultů, incident však jasně ukázal, odkud obvykle hrozí největší potíže: nejrizikovější bývá zelenina ze třetích zemí mimo Evropskou unii.
Není důvod k panice. Ale ani k lhostejnosti
Při čtení podobných zpráv je snadné podlehnout pocitu, že každý nákup je hazard. Realita je střízlivější: drtivá většina paprik v českých obchodech přísná pravidla dodržuje.
Podle souhrnných evropských zpráv splňuje zákonné normy více než 98 procent testovaných vzorků. Riziko pro zdraví běžného spotřebitele je při standardní pestré stravě vyhodnocováno jako velmi nízké. Systém rychlého varování funguje efektivně a nevyhovující šarže bývají stahovány dříve, než se dostanou k masové spotřebě.
Klíčovým faktorem zůstává země původu. Pravidla pro agrochemii v Evropské unii patří k nejpřísnějším na světě a řada látek je zde dávno zakázána. U plodin ze zemí mimo EU se však občas uplatňují mírnější standardy – nebo se tam stále legálně používají látky, které evropští farmáři aplikovat nesmějí.
Sledovat údaje o původu na etiketě má proto reálný smysl.
Jak si poradit doma: jednoduché kroky, které fungují
I když systémové látky uvnitř dužniny zcela neodstraníte, existuje několik vědecky ověřených návyků, jak expozici chemii srazit na minimum:
Důkladné mechanické mytí je základ. Pouhé rychlé opláchnutí nestačí – podržte papriku pod silnějším proudem vlažné vody po dobu zhruba třiceti sekund a otřete ji rukou či čistou houbičkou. Dokážete tak odstranit čtyřicet až devadesát procent povrchových reziduí. Vlažná voda funguje lépe než studená, protože snáze narušuje voskovou vrstvičku.
Chcete účinnost ještě zvýšit? Osvědčila se krátká lázeň ve slabém roztoku octa nebo soli. Kyselé i mírně slané prostředí pomáhá degradovat některé typy postřikových látek efektivněji než čistá voda. Vědecké studie z University of Massachusetts navíc označují za vůbec nejúčinnější běžný prostředek lázeň ve vodě s trochou jedlé sody – ta překonává i čistou vodu či ocet. Po lázni stačí plod ještě jednou opláchnout.
Odkrojte stopku a její bezprostřední okolí. Právě v záhybech kolem zeleného lůžka se usazuje nejvíce stékajícího postřiku a usazenin, které se odtud velmi špatně smývají. Jednoduchým seříznutím vršku plodu se zbavíte té nejvíce exponované části.
Určitou jistotou může být bio produkce nebo zelenina z vlastní zahrady. Ekologické zemědělství podléhá přísnému zákazu syntetických pesticidů. I když ani bio certifikace nemusí zaručit stoprocentní sterilitu vůči okolnímu prostředí, zátěž bývá znatelně nižší. Daní je pochopitelně vyšší cena a kratší trvanlivost.
Zlaté pravidlo: pestrost a střídání zdrojů
Při nákupu běžné konvenční zeleniny se vyplatí střídat země původu a nespoléhat dlouhodobě na jediný zdroj. V sezóně dávejte přednost produkci z České republiky či sousedních evropských států.
Tělo si s občasným stopovým množstvím látek poradí – pokud mu zbytečně nepřiděláváme práci nevhodnou přípravou. Paprika zůstává cennou součástí jídelníčku, ale zaslouží si trochu víc pozornosti než jen rychlé opláchnutí pod kohoutkem.
Možná to není ta nejpohodlnější pravda. Ale je to pravda, která vám dává kontrolu nad tím, co jíte.
Zdroje článku: efsa.europa.eu, efsa.onlinelibrary.wiley.com, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková