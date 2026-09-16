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Nejtoxičtější zelenina z českých supermarketů byla vyhlášena. Kupují ji úplně všichni Češi s tím, že je plná vitaminu C

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Křupavá, plná chuti a považovaná za zdravou bombu vitaminu C. Přesto právě tahle oblíbená zelenina pravidelně vévodí žebříčkům potravin s nejvyšším výskytem chemických látek.
Nejtoxičtější zelenina z českých supermarketů byla vyhlášena. Kupují ji úplně všichni Češi s tím, že je plná vitaminu C

Nejtoxičtější zelenina z českých supermarketů byla vyhlášena. Kupují ji úplně všichni Češi s tím, že je plná vitaminu C

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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