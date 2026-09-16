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Matka ho nechtěla a nechala mu píchat injekce chininu. Jaroslav Uhlíř přežil pokus o potrat

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Autor sedmi stovek písní, které zná každé české dítě, se v září 1945 narodil jako nechtěné a těžce poškozené novorozeně. Svůj příchod na svět popsal sám, s černým humorem.
Jaroslav Uhlíř

Jaroslav Uhlíř

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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