Polární vír letos výrazně zeslábl už v listopadu. Meteorologové očekávají první ochlazení koncem měsíce a sledují další vývoj.
Počasí na severní polokouli může v následujících týdnech čekat zajímavý vývoj. Meteorologové zaznamenali mimořádně brzké narušení polárního víru, který za běžných okolností
pomáhá držet nejstudenější vzduch v okolí Arktidy. Tentokrát se ale jeho cirkulace výrazně oslabila a změnila směr. To může otevřít cestu arktickému vzduchu do nižších zeměpisných šířek. První výraznější ochlazení se očekává už na konci listopadu, přičemž změny se mohou později projevit i v Evropě. Evropa může pocítit změnu až s odstupem
Polární vír není žádná bouře, která by se pohybovala po zemském povrchu. Wikipedie popisuje, že jde o rozsáhlou oblast cirkulujícího studeného vzduchu vysoko ve stratosféře nad Arktidou. „
Za normálních okolností funguje jako pomyslná bariéra, která udržuje nejchladnější vzduch v okolí severního pólu,“ vysvětluje i The Weather Network. Začátkem listopadu ale vír výrazně zeslábl a vychýlil se ze své obvyklé polohy. Dne 10. listopadu navíc došlo k obrácení směru větrů, které ho obklopují. Podle Severe Weather Europe jde o nejčasnější podobnou událost za téměř 70 let. Když se taková cirkulace naruší, může se změnit proudění i v nižších vrstvách atmosféry a studený vzduch může postupně pronikat mnohem dál na jih.
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První výraznější ochlazení meteorologové očekávají kolem 26. listopadu, kdy se ve Spojených státech slaví Den díkůvzdání. Největší riziko se týká severu a východu USA, oblasti Velkých jezer a jižní Kanady. Chladnější počasí může podle některých modelů pokračovat také začátkem prosince a místy se může objevit sněžení.
Zatím ale rozhodně nejde o jistou předpověď. „ Jeden běh modelu dva týdny dopředu je scénář, nikoli předpověď,“ upozorňuje web Weather. To je u podobných situací důležité, protože narušení polárního víru může vytvořit podmínky pro vpád studeného vzduchu, samo o sobě ale neurčuje, kam přesně se vzduch vydá. O tom rozhoduje následné proudění a vývoj tlakových útvarů.
Fotografie: Freepik
Zajímavé je, že případné ochlazení nemusí přijít všude současně. Změny vysoko ve stratosféře se totiž nemusí okamžitě projevit u zemského povrchu. Modelové výpočty už nyní naznačují možnost nižších teplot ve velké části Evropy včetně střední Evropy a
v některých oblastech také vyšší šanci na sněžení. Situaci navíc komplikuje silné El Niño, které ovlivňuje atmosférické proudění a může účinek narušeného polárního víru měnit. „ Zatímco listopad a začátek prosince mohou přinést přechodné ochlazení, později by se ve Spojených státech mohlo znovu oteplit,“ uvádí meteorologové.
Pro Česko z toho tedy zatím nelze vyvodit konkrétní termín mrazů. Pokud se ale změny v atmosféře skutečně přenesou až k povrchu, může se během dalších týdnů otevřít cesta i k výraznějším zimním vpádům. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o
riziku spojeném s letošními výkyvy počasí.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Wikipedie, SevereWeatherEurope, Weather, TheWeatherNetwork
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Meteorologové upozorňují na rozpad polárního víru: Prudký obrat počasí tak nastane ještě tento měsíc pochází z webu Světkreativity.