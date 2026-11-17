Dnes jsme si připravili kvíz k 17. listopadu. Prověříme vaše znalosti o sametové revoluci, jejích klíčových místech i symbolech. Uvidíte, jestli to zvládnete bez chyby.
Sedmnáctý listopad má v českých dějinách zvláštní postavení. Neobjevuje se v nich jen jako připomínka pádu komunistického režimu. O půl století dřív už byl spojený se studenty, protestem a státní mocí, která reagovala násilím. Události pojící se s tímto dnem si můžete připomenout v našem kvízu na In-Lifestyle.
Jeden listopadový den, dvě silné historické vrstvy
V roce 1939 nacisté po studentských demonstracích zavřeli české vysoké školy. Několik studentských představitelů bylo popraveno, tisíce studentů skončily v koncentračních táborech. Právě na jejich památku vznikl Mezinárodní den studentů. Tato starší rovina 17. listopadu se někdy ztrácí za rokem 1989, ale bez ní je celé datum vlastně neúplné.
O padesát let později, v roce 1989, vyšli studenti do ulic znovu. Průvod šel přes Vyšehrad, kde lidé uctili památku Karla Hynka Máchy. Jeho ostatky tam byly převezeny v roce 1939, takže odkaz na starší události nebyl náhodný ani skrytý. Na Národní třídě průvod zastavily bezpečnostní složky. Následný zásah se stal bodem zlomu. Během několika dní už protesty nepatřily jen studentům, přidávaly se statisíce lidí po celém Československu.
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O listopadových událostech se později začalo mluvit jako o sametové revoluci. Název odkazuje k tomu, že s výjimkou násilného zásahu 17. listopadu proběhl pád režimu bez krveprolití a bez obětí na životech. Změna přišla rychleji, než si tehdy mnozí dokázali představit. Od 17. listopadu do 29. prosince 1989, kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem Československa, neuběhlo ani šest týdnů.
Jak se 17. listopad připomíná dnes
Na Národní třídu se 17. listopadu každý rok vracejí lidé se svíčkami a květinami. Zastavují se u pietních míst, školy pořádají debaty, aby se na historii nezapomenulo. Sem tam se ozve i cinkání klíčů, jeden z nejznámějších zvuků listopadu 1989.
Jenže když se odloží obecné vzpomínání, detaily už bývají zrádnější. Kdo stál u vzniku Občanského fóra? Která iniciativa dlouhodobě upozorňovala na porušování lidských práv komunistickým režimem? A kde přesně byl studentský průvod zastaven? Podobné otázky jsme zařadili do našeho kvízu. Tak zkuste, kolik toho o listopadu 1989 opravdu víte.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČT24, Wikipedie
Tento příspěvek Velký kvíz o 17. listopadu 1989: 10 otázek odhalí, kdo ví, co se tehdy skutečně stalo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.