Vědomostní soutěž Na lovu! baví Čechy už roky. Otázky, na kterých pohořeli i samotní lovci, teď čekají na vás. Zkuste dát správně alespoň polovinu.
Vědomostní soutěž Na lovu patří k oblíbeným pořadům, u kterých si diváci rádi zkoušejí vlastní znalosti. Často se stává, že soutěžící ještě ani nestačí domyslet otázku a lidé u televizních obrazovek už vykřikují správnou odpověď. Jenže zdání někdy klame. Otázky totiž dokážou pořádně potrápit i ty, kteří se všeobecným přehledem pravidelně chlubí. A když navíc běží čas, není prostor dlouze přemýšlet ani hledat správná slova. Právě rychlost a pohotovost dělají z této soutěže tak napínavou podívanou. V našem kvízu na In-Lifestyle si budete moci vyzkoušet otázky z nejrůznějších oborů.
Výzva i pro chytré hlavy lovců
Princip pořadu je poměrně jednoduchý, ale jeho zvládnutí už tak snadné není. Čtyři soutěžící se nejprve v samostatném kole snaží nasbírat co nejvyšší finanční částku správnými odpověďmi. Poté se jeden po druhém postaví proti lovci, který se je snaží na herní desce dostihnout. Soutěžící si přitom vybírá ze tří nabídek, které se liší výší možné výhry i vzdáleností od lovce. Kdo v souboji uspěje, postupuje do závěrečné štvanice. V ní už musí celý tým společnými silami uhájit získané peníze před lovcem, který má na odpovědi omezený čas. Pokud ho tým nedokáže zastavit, o společnou výhru přichází.
Velkou zásluhu na popularitě pořadu mají samozřejmě také samotní lovci. Jejich přezdívky zná snad každý pravidelný divák. Doktor Vševěd, vlastním jménem Jiří Martínek, je historik a vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR. Není proto překvapením, že mu jde především historie. Kvízová dáma Dagmar Jandová je zase meteoroložka a její profesní zaměření se odráží v přehledu o počasí a přírodních jevech. Kalkulátor Jakub Kvášovský působí jako učitel matematiky a zeměpisu, takže si poradí s čísly i geografickými otázkami. Pan Lišák Václav Slabyhoudek vystudoval práva a sociální vědy. Každý z nich má trochu jiné silné stránky, ale společné mají neobyčejně široký všeobecný přehled.
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V dalších řadách se sestava rozrostla o nové tváře. Belladonna Viktorie Mertová je známá svými znalostmi kultury, jazyků a nejrůznějších společenských témat. Bandita Libor Šimůnek je učitelem matematiky a dějepisu, zatímco Žolík Libor Bouček je zkušený moderátor, který do pořadu přinesl také svůj osobitý styl. Všechny spojuje schopnost rychle si vybavit informace z nejrůznějších oblastí. A to bude potřeba i v našem kvízu. Připravili jsme deset otázek z historie, zeměpisu, vědy, literatury i kultury. Některé možná zvládnete levou zadní, u jiných se ale pořádně zapotíte. Dokážete, že byste se před lovci neztratili?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, TVNova, Wikipedie, Hlášky z filmů
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