Česko může na konci listopadu zasáhnout studený vzduch spojený se změnami proudění po rozpadu polárního víru. Předpověď je ale zatím nejistá.
Rozpad polárního víru už může brzy začít ovlivňovat počasí i mimo Arktidu. Aktuální meteorologické modely naznačují, že se již na konci listopadu může směrem k Evropě dostat výrazně studenější vzduch. Jeho okraj by podle některých výpočtů mohl zasáhnout také Česko. Mrazy jsou proto jedním z možných scénářů, zatím ale rozhodně nejde o jistou předpověď. Do konce měsíce zbývá ještě dost času a vše se podle expertů může rychle změnit.
Studený vzduch může zamířit směrem k Česku
Výpočty z 14. listopadu počítají s výraznou změnou kolem 27. listopadu. Model GFS v tomto období ukazuje rozsáhlou oblast studeného vzduchu, jejíž okraj by mohl zasáhnout i střední Evropu. Tady se může projevit dění vysoko nad Arktidou. Když se naruší polární vír, studený vzduch se může dostat do jiných částí severní polokoule a změnit tamní proudění. Neznamená to ale, že musí automaticky dorazit až do Česka. Rozhodující bude, jakým směrem se jednotlivé masy vzduchu nakonec vydají.
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Jedním z důvodů, proč se současné odhady mohou zdát mrazivější, než jaká bude skutečnost, je způsob, jakým meteorologové modely čtou. Zmíněné mapy totiž neukazují teplotu přímo u povrchu, ale přibližně ve výšce 1 500 metrů nad mořem. „Jde o teplotu v hladině 850 hPa, přibližně kolem 1 500 metrů nad mořem. Mapa vám tedy především lépe napovídá, kde by se nacházely studené a teplé vzduchové hmoty,“ upozornil profil Meteo. Silně studený vzduch ve výšce tak ještě neznamená, že se stejně nízké teploty objeví také v ulicích českých měst.
Na skutečné ochlazení si proto budeme muset ještě počkat. ČHMÚ v současnosti zveřejňuje podrobné předpovědi pouze na týden dopředu, zatímco delší měsíční výhledy popisují především charakter očekávaného počasí. Jeho týdenní předpověď zatím sahá jen do příštího pondělí. Podle ní se má během týdne výrazně oteplit a o víkendu teploty znovu klesnout v průměru ke čtyřem stupňům. Také čtrnáctidenní výhled Meteopressu zatím pro 27. až 29. listopadu počítá s teplotami kolem šesti stupňů. Možnost výraznějších mrazů ve stejném období připouští i Severe Weather Europe. Zároveň ale zdůrazňuje, že jde stále jen o jeden z možných scénářů.
Když už, tak chceme sníh
S pomalu končícím listopadem se nicméně začíná hlásit o slovo období, na které se těší snad i ti největší odpůrci zimy, a sice Vánoce. Adventní výzdoba, rozsvícené stromečky, vůně cukroví a sváteční atmosféra už pomalu klepou na dveře. A co by k tomu patřilo lépe než pořádná sněhová nadílka? Bílé střechy, zasněžené ulice a vločky poletující pod pouličními lampami jsou sice každoročním vánočním přáním, realita posledních let ale bývá často o poznání blátivější. Nezbývá než doufat, že letos počasí konečně pochopí, co se od něj v prosinci očekává, a nadělí nám místo deště alespoň trochu pravé zimní pohádky. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, jak využít větve ze zahrady.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu GFS, SevereWeatherEurope, YouTube Meteo Včasné varování
Článek Předpověď meteorologů ukazuje mrazivý scénář: Česko čekají na konci listopadu výrazné změny pochází z webu Světkreativity.