Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo večery trávili u televize a znají české seriály skrz naskrz. Vyzkoušejte si, jestli si vzpomenete na název jenom podle hlavních postav.
V mnoha bytech a domech to kdysi vypadalo podobně. Dojíst večeři, přesunout se do obýváku, zapnout televizi a počkat na známou znělku. V určitou hodinu se na obrazovce objevili lidé, které divák nebral jako cizí. Vraceli se pořád, týden co týden, a doma se o nich mluvilo skoro samozřejmě. České seriály tehdy nebyly jen zvukem v pozadí. Patřily k rodinnému večeru, k opakovaným hláškám u stolu i ke scénám, které se vytahovaly ještě po letech, někdy už úplně bez původního kontextu. V našem kvízu na In-Lifestyle musíte podle jmen postav poznat starý seriál.
Televize jako součást rodinného večera
Dnešní divák si to možná musí trochu představit. Epizoda se nedala pustit později, stopnout, přetočit ani rychle dohledat v mobilu. Byl daný čas vysílání. Kdo u televize neseděl, ten díl prostě minul. I proto se sledovalo jinak, soustředěněji. Méně se odbíhalo, méně se přepínalo. A možná i kvůli té nedostupnosti si lidé pamatují věci, které by se jinak dávno ztratily.
Když se někoho zeptáte na děj oblíbeného seriálu z dětství, bývá odpověď nejistá. Chvíli ticho, pak pár útržků. Stačí ale připomenout jednu konkrétní postavu, její hlas, výraz v obličeji nebo větu, kterou říkala, a paměť se rozjede rychleji. Postavy v hlavě zůstávají pevněji než zápletky. Mají tvář, tempo řeči, drobný zlozvyk. Člověk si je buď oblíbí, nebo ho štvou, ale málokdy kolem nich projde úplně bez reakce.
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Ne všechny se ovšem ukládají stejně. Hlavní hrdinové obvykle procházejí změnami, řeší krize, dostávají hodně prostoru. Vedlejší figury bývají přímočařejší, někdy vystavěné skoro na jednom nápadném rysu. Některé seriály se dostaly ještě o kus dál a jejich postavy se zabydlely v běžné řeči. Hlášky se citují všude možně, jména začnou sloužit jako přezdívky a určité typy lidí najednou člověk poznává i mimo obrazovku. Dobře napsaná a dobře zahraná role tak nezůstane zavřená v jednom dílu nebo jedné řadě. Přesouvá se do společné paměti.
Na tom je postavený i dnešní kvíz. Nebudou tu titulky ani plakáty, které by člověku příliš napověděly. Dostanete jména postav, případně jejich vztahy nebo místo v příběhu. Podle nich máte určit, ze kterého seriálu pocházejí. Zní to jednoduše. Jenže u některých otázek se může stát, že si vybavíte tvář, repliku, možná i vzor tapety v obýváku, ale název seriálu se najednou zasekne někde na půli cesty.
Vybrali jsme pořady, které mladší publikum dnes většinou míjí, zatímco pamětníkům by měly něco říkat. Zvládnete plný počet? Nebo vás některá postava přibrzdí víc, než byste čekali?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Česká televize
Tento příspěvek Vědomostní test o českých seriálech: Kdo podle postav nepozná ani 6 z 10 klasik, tomu už paměť neslouží byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.