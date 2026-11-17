V prosinci 2018 poslal kdosi České národní bance žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a chtěl vědět jediné: co se stalo se sérií E u dvoutisícikoruny vzoru 2007. Centrální banka odpověděla a sběratelé od té doby mají černé na bílém, proč se za jeden konkrétní kód v rohu bankovky platí násobky nominálu. Série E se tiskla standardně, její číselná řada však nebyla nikdy dočerpána a část kusů skončila v testech. Zbytek odešel do oběhu, tedy do obchodů, bankomatů i peněženek. Na trhu se pak z obyčejného platidla stala položka, o kterou se v dražbách přetahují zájemci. Dohledali jsme, kolik takové kusy skutečně vynesly, jak je rozpoznat a proč samotné písmeno ještě neznamená výhru.
Písmeno E na dvoutisícovce: kde ho najít a jak vypadá
Hledanou bankovkou je dvoutisícikoruna vzoru 2007, která se dostala do oběhu 2. července 2007 a kterou tiskla pražská Státní tiskárna cenin. Graficky se od ostatních kusů stejného vzoru vůbec neliší. Portrét operní pěvkyně, barvy i ochranné prvky jsou totožné. Celé tajemství ukrývá sériové označení.
Jeho stavba je jednoduchá: jedno velké písmeno, dvoumístná podsérie a šestimístné pořadové číslo. Zajímavý exemplář proto nese třeba zápis E 10 000048 nebo E 20 a za ním šest číslic. Na dvoutisícikoruně je číslování vytištěno na rubu technikou tisku z výšky, takže ho lze nahmatat i konečky prstů.
Kontrola zabere pár vteřin:
vzor: dvoutisícovka s letopočtem 2007 v tiskovém obrazci, první znak sériového čísla: písmeno E, podsérie: dvě číslice hned za písmenem, pořadové číslo: šest cifer, přičemž čím nižší, tím lépe.
Starší vzory z let 1996 a 1999 přestaly platit 30. června 2022. Vzor 2007 dál slouží jako zákonné platidlo, takže kus se sérií E klidně můžete dostat zpátky u pokladny v supermarketu. Pokud se vám to podaří, odložte ho stranou a nijak s ním nemanipulujte.
Testy, nedočerpaná řada a mlčení ČNB: proč je série E tak žádaná
Klíčovým dokumentem je
odpověď ČNB podle zákona č. 106/1999 Sb., zveřejněná 16. ledna 2019. Banka v ní potvrdila tři věci. Série E vznikla běžným tiskem. Celé číselné řady se nedosáhlo. A část vyrobených kusů posloužila k testovacím účelům, zatímco množství vhodné k dalšímu použití putovalo mezi lidi jako oběživo.
Podrobnosti instituce tají záměrně. O sériování podle vlastních slov informuje jen omezeně, protože je součástí ochranného systému bankovek. Přesný počet vytištěných ani vydaných kusů tak veřejně nezazněl. Sběratelský trh pracuje s odhadem kolem 12 500 exemplářů, který šíří Roman Veselý z aukční společnosti Aurea. Oficiální potvrzení tohoto údaje ovšem chybí.
Proti tomu stojí ohromné měřítko. Ke konci roku 2025 kolovalo podle ČNB v Česku 209,7 milionu dvoutisícikorun v souhrnné hodnotě 419,36 miliardy Kč. Mezi bankovkami jde o nominál s největším podílem na hodnotě oběživa. Série E v tomhle moři tvoří nepatrný zlomek, a právě odtud se odvíjí její přitažlivost.
Ještě jedna věta z odpovědi banky stojí za pozornost. ČNB nedokáže říct, zda, kdy a odkud se konkrétní série či čísla do oběhu dostanou, protože zásoby eviduje podle nominálních hodnot a částečně podle vzorů. Internetové rady o „zaručených“ bankomatech nebo regionech, kde se éčka objevují častěji, tak podle nás patří do říše fantazie.
Kolik série E vynesla v aukcích: od 6 500 Kč po desítky tisíc
Cenu určuje kombinace tří faktorů: písmeno, podsérie a pořadové číslo, přičemž nad tím vším vládne stav papíru. Ověřené dražby ukazují rozpětí, které stojí za to znát dřív, než se pustíte do snění.
Aukce Položka Výsledek Aurea, 61. eAukce, 1. a 2. 6. 2026 2 000 Kč 2007, série E20 6 500 Kč (vyvolávací 5 000 Kč) Aurea, 35. eAukce 2 000 Kč 2007, série E 16 000 Kč Filatelie Klim, 88. sálová aukce, 17. 5. 2025 2 000 Kč 2007, E10 000048 62 000 Kč Filatelie Klim, 88. sálová aukce, 17. 5. 2025 2 000 Kč 2007, E18 000391 36 000 Kč Filatelie Klim, 88. sálová aukce, 17. 5. 2025 2 000 Kč 2006, série I 12, nevydaná vyvolávací 100 000 Kč
Nejčerstvější doklad přinesla 61. eAukce Aurea: kus série E20 se vydražil za 6 500 Kč. Horní patro ukazuje katalog 88. aukce Filatelie Klim, kde exemplář s pořadovým číslem 000048 dosáhl 62 000 Kč. Rozdíl je téměř desetinásobný a mezi oběma bankovkami stojí hlavně nízké číslo a zachovalost.
Šestimístná částka se v sortimentu dvoutisícovek objevuje u nejvzácnějších kusů, typicky u nevydaných exemplářů s jediným evidovaným výskytem. Tam se pohybuje strop celé kategorie. Pro éčko z peněženky považujeme za realistický rámec doložené desetitisícové prodeje, přičemž 100 000 Kč chápeme jako krajní mez pro výjimečný exemplář v perfektním stavu s atraktivním číslem.
Stav se v numismatice popisuje mezinárodní stupnicí. Aukční dům Macho & Chlapovič ji ve svých katalozích vysvětluje takto:
UNC: bankovka bez vad, nedotčená oběhem a manipulací, EF: drobné vady, lehké stopy po zacházení, VF: zřetelnější známky používání, F: výrazně opotřebovaný kus.
Přechod z UNC do oběhové kvality může znamenat propad ceny na zlomek. Dvoutisícovka, která rok cestovala v kapse, přehnutá napůl a s ohmatanými rohy, nikdy nedosáhne částek z tabulky. Totéž platí pro vysoké pořadové číslo. Číslo 000048 přitahuje pozornost, zatímco 847315 působí výrazně méně lákavě.
Velkou opatrnost doporučujeme u inzerátů. Prodejce může za bankovku požadovat jakoukoli sumu a jedna nabídka v bazaru za 80 000 Kč nic nevypovídá o tržní hodnotě. Rozhodující jsou dosažené ceny, tedy částky, které někdo skutečně zaplatil.
Našli jste éčko? Jak ho uchovat, nechat ocenit a prodat
Jakmile v ruce držíte kandidáta, první pravidlo zní: nic s ním nedělejte. Bankovku neohýbejte, nežehlete, nečistěte ani nelepte. Neukládejte ji zpátky mezi ostatní peníze. Nejlépe poslouží průhledný inertní obal, jaký prodávají numismatické obchody, a co nejméně kontaktu s holýma rukama. Každý další přehyb ukrajuje z budoucí ceny.
V Česku existuje několik bezpečných cest k ocenění i prodeji:
Aurea Numismatika přijímá do aukcí i bankovky. Postup začíná zasláním fotografií, pokračuje návrhem vyvolávací ceny od znalce, smlouvou a dražbou, po níž přijde výplata výtěžku. Podrobnosti popisuje stránka Jak prodat v aukci. Macho & Chlapovič v Praze funguje jako aukční dům i obchod. Vykupuje bankovky, nabízí odborné ocenění a ručí za pravost. Česká numismatická společnost provozuje samostatnou pobočku Papírová platidla se sídlem v Praze. Hodí se pro konzultaci mimo komerční prostředí.
Bezpečnostní hledisko má i druhou stranu. ČNB v roce 2025 zadržela 429 padělaných českých bankovek a nejvíc falzifikátů se týkalo právě dvoutisícikorun, celkem 102 kusů. Kdo uvažuje o koupi éčka od soukromníka, měl by chtít ostré fotografie obou stran, detail sériového čísla a jasný popis stavu. Ideálně volte platformu, kde je prodávající identifikovatelný. Základní kontrolu pravosti zvládne každý podle doporučení ČNB: ohmatat reliéf tisku, prohlédnout bankovku proti světlu a sklopit ji, aby se ukázaly proměnlivé prvky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková