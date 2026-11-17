Označení
je trochu kávová zrna zavádějící. Ve skutečnosti nejde o zrna, ale o semena z plodů kávovníku, kterým se říká kávové třešně. U tohoto receptu ale botaniku klidně odložme bokem. Důležité je v čokoládě, které na míse vypadá hezky a přitom po vás nechce nepečené cukroví žádnou cukrářskou akrobacii.
Nejvíc záleží na tom, jak se povede hmota. Těsto má být
poddajné, ale ne rozbředlé. Silná káva mu dá chuť, rum zase vůni a mleté mandle s ho podrží, aby z toho nebyla jen sladká vlašskými ořechy piškotová hmota bez tvaru. Zrnka se před máčením vyplatí opravdu dobře vychladit. Když se tahle část odbyde, začnou v čokoládě měknout přesně ve chvíli, kdy už máte pocit, že je skoro hotovo a linka půjde konečně uklidit. Recept na nepečená kávová zrna v čokoládě
Doba přípravy: 45 minut + chlazení alespoň 1 hodina Co potřebujeme
Těsto: 120 g mletých piškotů 80 g másla 80 g moučkového cukru 2 lžíce kakaa 100 g mletých mandlí 30 g mletých vlašských ořechů 40 ml silné kávy 2 až 3 lžíce rumu
Poleva: 3 ks čokoládových tyčinek Ledové kaštany 1 malý kousek másla Postup přípravy kávových zrn v čokoládové polevě
1. Do větší mísy dejte
mleté piškoty, cukr, kakao, mandle a vlašské ořechy. Přidejte změklé máslo, silnou kávu a rum a rukama vypracujte hmotu, která drží pohromadě a dá se dobře tvarovat.
2. Z těsta odkrajujte menší kousky a tvořte z nich oválky velké zhruba jako větší fazole. Do středu každého z nich udělejte rýhu, stačí tupou stranou nože. Není potřeba honit dokonalost; lehce nepravidelná zrnka vypadají na talíři přirozeněji.
Foto: Cooky.cz, Nejsou jen do mlýnku: Kávová zrna odhalují chuť, díky které nezůstanete u jednoho kousku
3. Vytvarované kousky dejte aspoň na
1 hodinu do lednice. Studené se budou lépe namáčet a v čokoládě se nezačnou hned rozpadat.
4. Ve vodní lázni rozpusťte
Ledové kaštany s trochou másla. Poleva má být hladká a spíš řidší, ne hutná čokoládová hmota, která se na zrnka lepí v silné vrstvě. Foto: Cooky.cz, Nejsou jen do mlýnku: Kávová zrna odhalují chuť, díky které nezůstanete u jednoho kousku
5. Zrna postupně namáčejte do čokolády, nejlépe pomocí dvou vidliček. Nechte je chvilku okapat a pokládejte na pečicí papír. Na povrchu pak ještě jednou opatrně obnovte rýhu.
6. Hotové kousky vraťte do lednice a nechte je úplně zatuhnout, ideálně ještě
30 minut. Poté je přendejte do uzavíratelné krabičky.
TIP: Pokud máte rádi výraznější kávovou chuť, přidejte do těsta ještě jednu lžíci silné kávy. Opatrně ale s množstvím, tekutina umí hmotu změkčit velmi rychle. Rum, mandle, nebo víc kávy?
Kávová zrna zvládnou menší úpravy bez toho, aby se recept rozsypal. Komu vadí rum, může část tekutiny nahradit další
silnou kávou. Chuť pak bude čistší, méně svátečně voňavá, ale pořád příjemná.
Část
mandlí můžete nahradit větším množstvím vlašských ořechů. Jen počítejte s tím, že ořechová chuť bude výraznější. Pokud chcete co nejhladší povrch, nechte vytvarovaná zrnka v lednici klidně přes noc. Druhý den se máčejí znatelně klidněji a člověk nemá pocit, že zápasí s těstem i s gravitací najednou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline