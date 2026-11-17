Vyvolávací cena činila 900 tisíc korun. Kladívko však dopadlo až u částky téměř o tři čtvrtiny vyšší. Na pražské aukci Dorothea s názvem Křehká síla skla tak Křížová hlava, kterou katalog uvádí také jako Hlava s křížovým okem, vytvořila dvojnásobný rekord. Podle odborného serveru
ART+ jde o nejvyšší cenu za ateliérové sklo v historii českých dražeb a zároveň o nový autorský rekord dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Plastika měří 97 × 70 × 25 centimetrů. Podle nás tento výsledek znamená víc než úspěšný večer jednoho aukčního domu. České sklo se na trhu přestává vnímat jen jako ušlechtilé řemeslo a začíná se oceňovat jako monumentální sochařské médium. Dražba v Dorotheu: z 900 tisíc na rekordních 1,56 milionu
Šlo teprve o druhou specializovanou aukci ateliérového skla, kterou pražské Dorotheum uspořádalo. V nabídce figurovalo zhruba šedesát plastik a skleněných artefaktů a kupce si našla přibližně polovina z nich. Samotný průběh dražby popsal expert Miroslav Zíka pro Seznam Zprávy jako „poměrně dramatický boj“. Vítězem se stal soukromý sběratel z Česka. Jeho jméno zveřejněno nebylo.
Zíka připomněl i cestu, kterou dílo urazilo. Autorská verze z roku 2004 vznikla pro potřeby galerie, jež ji vozila po světových výstavách. Aukcí se podle něj plastika „vrátila do Čech“. Mezinárodní provenience tak plynule přešla v domácí sběratelský příběh, což cenu nepochybně podpořilo. Kupec získal dílo s pasem razítkovaným v galeriích za hranicemi a k tomu motiv navržený v roce 1988, tedy v období, které Seznam Zprávy označují za nejplodnější etapu obou autorů.
Za zmínku stojí ještě jeden detail. Verze z roku 2004 byla odlita až dva roky po smrti Stanislava Libenského. Pozdější odlitek bývá na trhu zpravidla méně ceněný než první kus. Křížová hlava přesto vystoupala na vrchol, což dokládá, jak silně u této dvojice působí kombinace jména, motivu a měřítka.
Libenský a Brychtová: tandem, který naučil sklo zabírat prostor
Manželský a autorský pár si dělil práci jasně. Libenský kreslil malířské návrhy, Brychtová je převáděla do trojrozměrných modelů. Americké
Corning Museum of Glass, jedna z nejvýznamnějších sklářských institucí na světě, je řadí mezi průkopníky, kteří rozvinuli a definovali tavené sklo jako materiál současné plastiky v architektonickém měřítku.
Domácí pohled to potvrzuje.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze zdůrazňuje jejich soustavné propojování skla s architekturou po roce 1957 i technologický výzkum, kterému podle muzea tehdy chyběla světová obdoba. Jejich práce dodnes prostupuje sakrální prostory: kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta, kapli svaté Anny v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě, zámeckou kapli Nejsvětější Trojice v Horšovském Týně nebo hradní kapli na Špilberku.
Kdo chce plastiky vidět zblízka bez dražebního čísla v ruce, může zamířit do pražské Portheimky, jejíž stálá expozice se dvojici věnuje. Ve sbírkách UPM je také raná společná práce Hlava-miska z let 1955 až 1956, kterou muzeum získalo už v roce 1958.
VIDEO Tavba ve formě: týdny v peci a chladnutí po stupních
Cenu Křížové hlavy nelze oddělit od způsobu, jakým vznikla. Tavené sklo umožňuje dosáhnout objemů, na které foukání ani lisování nestačí. Daní za to je mimořádně pomalý a riskantní proces. Postup, jak ho popisuje Lhotský Studio, jedna z dílen věnujících se formové tavbě, vypadá zhruba takto:
Návrh a model. Kresba se mění v prostorový model, u Libenského a Brychtové právě v této fázi nastupovala Brychtová. Forma. Podle modelu se zhotoví sádropísková forma, do které se vloží skleněné bloky. Tavení. V peci sklo změkne a vyplní formu do posledního záhybu. Řízené chladnutí. Teplota klesá velmi pozvolna; u rozměrných a tvarově složitých kusů může tavení s chlazením trvat týdny až měsíce. Dokončení. Po odstranění formy přichází broušení a leštění, podle záměru též pískování nebo leptání kyselinou.
Nejcitlivější je fáze chladnutí. Masa skla musí ztrácet teplo rovnoměrně, jinak v ní vzniká vnitřní pnutí. U stokilového objektu se jádro a povrch ochlazují odlišným tempem, protože silná vrstva hmoty drží teplo mnohem déle. Kdyby teplota klesla příliš rychle, plastika by mohla prasknout, a to klidně až po vyjmutí z formy. Jediná chyba tak smaže měsíce práce.
Dá se předpokládat, že právě tato rizikovost je jedním z neviditelných pilířů ceny. Kupec platí za objekt, jehož vznik provázela řada momentů, kdy mohl skončit ve střepech. K tomu se přidává účinek, kvůli němuž autoři tavbu volili: silná vrstva červeného skla pracuje se světlem tak, že plastika mění tvář podle denní doby i úhlu pohledu.
Hlava I za 720 tisíc, Kupka za 126,5 milionu: kam rekord zapadá
Nejbližším měřítkem byla položka ze stejného večera. Hlava I, pozdější odlitek rané sochy z let 1957 až 1958, se vydražila za 720 tisíc korun. Křížová hlava tedy vyšla zhruba 2,17krát dráž. Rozdíl nevysvětluje slabší autorský význam starší práce, protože Corning má Hlavu I ve sbírce jako raný doklad průkopnické tvorby dvojice. Rozhodla spíš monumentalita: skoro metrová výška, hmotnost přes sto kilogramů a motiv z vrcholného období.
Opačným směrem vede srovnání s malbou. Kupkův obraz Početí / Danae se na jaře 2024 prodal za 126,5 milionu korun a stal se nejdražším dílem v dějinách českých aukcí. Křížová hlava odpovídá zhruba 1,23 % této částky, poměr činí přibližně 1 : 81.
Dílo Cena Poměr ke Křížové hlavě Hlava I (Libenský a Brychtová) 720 000 Kč 0,46× Křížová hlava (Libenský a Brychtová) 1 560 000 Kč 1× Početí / Danae (František Kupka) 126 500 000 Kč 81×
Absolutní dominanci si tak na tuzemském trhu drží obrazy. Uvnitř vlastního segmentu však sklo touto dražbou překročilo hranici, za kterou už se o něm mluví jako o umění s cenovkou v milionech. Podle nás je to podstatnější posun než samotná výše částky.
Od řemesla k soše: co sběratel za své peníze dostal
Kdo si odnesl Křížovou hlavu, získal rovněž povinnosti, jaké malba nepřináší. Konzervátorská pracoviště upozorňují, že u velkých a těžkých skleněných objektů je převoz samostatný projekt. Nizozemská dílna SBHK Glasconservering doporučuje inertní obalové materiály, individuální opory podle těžiště a slabých míst a koordinaci s konzervátorem nebo specializovaným přepravcem. Metropolitní muzeum v New Yorku ve své příručce popisuje standard, který zahrnuje stavovou zprávu, fotodokumentaci, plán manipulace a bednu chránící před vibracemi i výkyvy teploty a vlhkosti.
Zájemci o koupi mají k dispozici stejné cesty jako u jiných uměleckých děl. Dorotheum zveřejňuje katalogy s odhadní a vyvolávací cenou, pořádá předaukční výstavy a přijímá nabídky v sále, písemně, telefonicky i online. K vydražené částce se připočítává poplatek kupujícího. Ceny dalších prací Libenského a Brychtové se podle formátu, datace a provenience pohybují v řádu nižších statisíců až přes milion.
Za jistou investici bychom takovou koupi nepovažovali. Ročenka Art+ 2026 uvádí, že český aukční obrat v roce 2025 klesl na 1,2 miliardy korun, což je druhý nejhorší výsledek za deset let. Tatáž publikace přesto zaznamenává stovky nových autorských rekordů a růst průměrné ceny vydražených děl. Špičková jména tak drží hodnotu i v chladnějším klimatu a tavené sklo této dvojice k nim podle všeho patří.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková