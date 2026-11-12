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Historický kvíz o českých a československých prezidentech: 10 otázek prověří skutečný přehled

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Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že mají české dějiny v malíku. Otestujte znalosti o prezidentech od vzniku Československa až po současnost.
Fotografie Václava Klause

Fotografie Václava Klause

Zdroj: Foto: NextFoto, Václav Klaus na setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 03:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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