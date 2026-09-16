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FOTO: Cesta do Aventinu bude bezpečnější. Pejskařům se asfaltování nelíbí

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Před pár dny začala výstavba asfaltové cesty, která dovede cyklisty a pěší do obchodní zóny Aventin, aniž by se museli pohybovat po frekventované Pelhřimovské ulici. Ne všichni ale změny na své oblíbené cestě vítají.
FOTO: Cesta do Aventinu bude bezpečnější. Pejskařům se asfaltování nelíbí

FOTO: Cesta do Aventinu bude bezpečnější. Pejskařům se asfaltování nelíbí

Zdroj: Cesta do Aventinu bude bezpečnější. Pejskařům se asfaltování nelíbí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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