EU rozhodla: Od listopadu přijde další poplatek. Nařízení tvrdě dopadne i na Česko

Nákupy z čínských internetových obchodů se od července 2026 výrazně prodražily a od listopadu čeká zákazníky další rána do peněženky. Evropská unie totiž spustila celní reformu, která cílí na levné zásilky z Aliexpressu, Temu nebo Sheinu.
Od 1. července 2026 musí zákazníci za každou položku dováženou z třetích zemí (mimo EU) s hodnotou do 150 eur zaplatit dočasné paušální clo ve výše 3 eur. Pokud jeden balík obsahuje výrobky z různých celních kategorií, výsledná částka může být podstatně vyšší.
Tříeurové clo je přitom pouze přechodným opatřením platným do 1. července 2028. Poté má být spuštěno nové Evropské celní datové centrum a zavedeny standardní celní sazby.
Belgické celnice vybraly za měsíc a půl přes 223 milionů eur
Dopad nových pravidel na objem zásilek je výrazný. Belgické celní orgány zaznamenaly v červenci meziročně o 53 % méně celních prohlášení u zásilek do 150 eur.
Změnila se také průměrná deklarovaná hodnota dováženého zboží – vyšplhala se z 5,73 eura na 10,85 eura. Data naznačují, že prodejci a logistické firmy začali spojovat více produktů do větších balíků místo posílání množství velmi levných zásilek.
Jen Belgie mezi 29. červnem a 16. srpnem vybrala na novém clu přibližně 223,7 milionu eur.
Od listopadu přibude další manipulační poplatek
Tříeurovým clem však zdražování nekončí. Evropská celní reforma zavádí také samostatný celoevropský manipulační poplatek za veškeré komerční zásilky ze zemí mimo EU, tedy nejen z Číny, ale také z USA nebo Kanady. Členské státy ho musí začít uplatňovat nejpozději od 1. listopadu 2026.
Výše nového poplatku má být 2 eura, tedy přibližně 50 korun českých. Vztahovat se bude na všechny zásilky bez ohledu na velikost. Výjimkou jsou soukromé zásilky a dary.
Proč EU zpřísňuje pravidla pro čínské e-shopy
Důvodem celní reformy je obrovský nárůst elektronického obchodu z třetích zemí. Do EU v roce 2025 dorazilo téměř 5,9 miliardy položek s nízkou hodnotou, přičemž přibližně 93 % pocházelo z Číny. Celní úřady při takovém objemu nedokážou každý výrobek fyzicky zkontrolovat.
Evropská unie nová pravidla obhajuje bezpečností výrobků a snahou vyrovnat podmínky mezi evropskými obchodníky a prodejci mimo Unii.
Reforma navíc přenáší odpovědnost za celní prohlášení a platby přímo na e-shopy a platformy jako Temu či Shein. Poplatky tak budou pravděpodobně započteny přímo do konečné ceny při nákupu.
Pro zákazníky nakupující přes čínské platformy je praktický důsledek jednoduchý: tříeurové clo platí už dnes a od listopadu se k němu přidá další padesátikorunový poplatek, který prodejce nebo platforma nejspíš rovnou promítne do ceny objednávky.
Zdroje článku: seznamzpravy.cz, lidovky.cz, techbyte.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková