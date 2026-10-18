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Člověče, nezlob se není český vynález. Německý předek má kořeny v Indii

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Od indického Pachisi přes německou hru Josefa Friedricha Schmidta k československým krabicím TOFA. Porovnání konkrétních dnešních návodů odhaluje i rozdílný tah po šestce.
Červené, žluté, zelené a černé figurky na žlutém plánu Mensch ärgere dich nicht

Červené, žluté, zelené a černé figurky na žlutém plánu Mensch ärgere dich nicht

Zdroj: Startaq / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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