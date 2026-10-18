Člověče, nezlob se není český vynález. Německý předek má kořeny v Indii

Člověče, nezlob se má německého příbuzného se jménem Mensch ärgere dich nicht. Jeho tvůrce Josef Friedrich Schmidt navázal na starší evropské hry, jejichž rodokmen vede k indickému Pachisi. České krabice ale mají vlastní historii a při porovnání dnešních návodů najdeme i rozdíl, který dokáže změnit tah po šestce.
Čtyři figurky jedné barvy, cesta kolem plánu a návrat na začátek po střetu se soupeřem. Základ Člověče, nezlob se lze vysvětlit během chvíle. Jakmile však dojde na obsazený start nebo opakovaný hod, vyplatí se sáhnout po návodu z konkrétní krabice. I velmi podobné hry totiž mohou mít pro stejnou situaci jiné řešení.
Rok 1914 znamená začátek sériové výroby, nápad byl starší
Německou podobu vytvořil mnichovský Josef Friedrich Schmidt na začátku 20. století.
ETH Zürich uvádí rok 1914 jako uvedení na německý trh. Podrobnější časovou osu nabízí městské muzeum v Lipsku: vznik klade do zimy 1907–1908, první dílenské kusy přibližně k roku 1910 a sériovou výrobu do roku 1914.
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Schmidt přitom navazoval na známé hry Ludo a Eile mit Weile. Podle
norimberského Muzea hraček z jejich pravidel odstranil část taktických prvků. Přímočarý závod doplnil výraznou podobou plánu a názvem, který hráče rovnou připravuje na možné rozčilení. Letopočet 1914 tak patří obchodnímu začátku německé hry, nikoli počátku celého herního principu. Indické Pachisi se hrálo také ve dvojicích
Rodinná podobnost sahá dál než k německé krabici. ETH řadí Ludo i Eile mit Weile do rodiny odvozené od indického Pachisi. Jeho přesný původ označuje za nejasný; v Indii ho dokládá v 16. století. Křížový půdorys, několik figurek každého hráče a cesta k cíli jsou rozpoznatelné i u evropských potomků.
Podoba pravidel se však výrazně proměňovala.
Pitt Rivers Museum v Oxfordu popisuje Pachisi pro čtyři hráče, z nichž každý ovládá čtyři figurky. Protilehlí hráči jsou partneři a vyhrávají či prohrávají společně. Také Ashmolean Museum označuje anglické Ludo za výrazně zjednodušeného potomka této indické herní rodiny. Za známým závodem jednotlivců tedy stojí i tradice týmového hraní. Pachisi stojí u kořenů této herní rodiny. Korálková souprava pochází ze sbírky Dětského muzea v Indianapolis. České krabice zanechaly stopu i v muzeu
Československou část příběhu lze opřít o konkrétní dochované předměty.
Múzeum mesta Bratislavy představuje dvě krabice podniku TOFA Semily: jednu datuje na konec 50. let, druhou do druhé poloviny 60. let 20. století. Na starší je chlapec s kočkou a deštníkem, k soupravě patří plán pro šest hráčů. Vedle nich muzeum ukazuje i Schmidtovo německé vydání z let 1925–1930.
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Obaly tak pomáhají zasadit hru do konkrétní doby a výrobního prostředí. Datum dochované krabice ovšem neurčuje, kdy se Člověče poprvé začalo prodávat v Československu. Pro jeho domácí příběh máme v těchto exponátech pevné záchytné body. Podobně zajímavý český osud má i
název další stolní klasiky, pexesa. Ludo patří k evropským podobám indické herní rodiny a bylo jedním z předchůdců Schmidtovy hry. Podobný plán sám o sobě nezaručuje shodná pravidla. Stejná šestka, dva různé tahy
Jak blízko mají česká a německá podoba k sobě dnes? Porovnali jsme
český návod Dino Člověče nezlob se, výrobek 031074, a německý návod Schmidt Standardausgabe, výrobek 49021. Obě vydání jsou určena pro dva až šest hráčů a každému dávají čtyři figurky. Na začátku stojí jedna na startovním poli A a zbývající tři čekají v zásobníku B.
Rozdíl se objeví při obyčejné šestce. Na vašem startu stojí vlastní figurka a v zásobníku čeká další. Podle uvedeného návodu Dino musíte nasadit novou, i kdybyste tím svou dosavadní figurku vyřadili zpět do zásobníku. Schmidt pro stejnou situaci stanoví jiný postup: figurku na startu nejprve posunete o šest polí. Vlastní figurky se v jeho základních pravidlech nevyhazují.
Situace Dino 031074 Schmidt 49021 Šestka, vlastní figurka na startu a další v zásobníku Nasadit novou a dosavadní vrátit do zásobníku. Nejprve posunout figurku ze startu o šest polí. Šestka, všechny figurky už jsou ve hře Další hod se přičítá; součet se odehraje jednou figurkou. Nejprve tah o šest polí, potom další hod a další tah. Tři pokusy, když není figurka na dráze Porovnávaný návod je neuvádí. Jsou mezi volitelnými variantami, s dalšími podmínkami.
Tohle srovnání platí pro uvedená vydání a jejich dostupné návody. Pravidla dnešního Dina z něj nelze přenést do všech krabic TOFA ani prohlásit za jedinou českou tradici. Ukazuje ale praktickou věc: neshoda u stolu může začít už tím, že si každý přinesl pravidlo z jiné soupravy.
Před první partií proto stačí ověřit obsazený start, způsob odehrání šestky a případné tři pokusy na nasazení. Krabice může být důvěrně známá, ale o konkrétním tahu rozhodne přiložený návod a předem domluvené varianty. Pak už lze ponechat rozčilování samotné hře.