Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

Během středy bude oblačnosti postupně ubývat
Středeční odpoledne bude ještě převážně oblačné až polojasné. Na severovýchodě zpočátku zůstane zataženo a na horách se může objevit slabý déšť nebo mrholení. Srážek ale bude minimum, většinou nejvýše kolem 1 mm.
Obr. 1: Předpokládaný stav oblačnosti ve středu během pozdního odpoledne (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Během pozdního odpoledne a večera začne oblačnosti ubývat a místy se může zcela vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 °C, v 1000 metrech na horách bude kolem 8 °C, na Šumavě až kolem 12 °C.
Ubývající oblačnost a slábnoucí vítr vytvoří během následující noci vhodné podmínky pro výrazné radiační ochlazování povrchů, a tím pádem pak i vzduchu.
V noci teploty klesnou až k nule
Noc na čtvrtek bude jednou z nejchladnějších částí současného období. Převládat bude polojasno až jasno a vítr bude většinou velmi slabý nebo úplně ustane.
Teploty proto klesnou na 5 až 0 °C a na mnoha místech se objeví přízemní mrazíky. To znamená, že zatímco standardně měřená teplota vzduchu ve dvou metrech může zůstat například několik stupňů nad nulou, těsně nad trávou už může krátkodobě mrznout.
Obr. 2: Noc na čtvrtek bude skutečně velmi chladná (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
K ránu se navíc začnou místy tvořit mlhy. Za jasné a klidné noci se zemský povrch intenzivně ochlazuje a při dostatečné vlhkosti se přízemní vzduch může ochladit až k rosnému bodu. Vzniklé mlhy se budou držet hlavně v kotlinách, údolích a v blízkosti vodních ploch.
Čtvrtek nabídne slunce, ráno ale pozor na mlhy
Ve čtvrtek bude převládat polojasná až skoro jasná obloha. Ráno se místy objeví mlhy, které by se ale během dopoledne měly většinou rozpustit.
Více oblačnosti se během dne vytvoří především na Moravě a ve Slezsku, srážky se ale neočekávají. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 17 °C, na horách kolem 9 °C a na Šumavě až kolem 13 °C.
Vítr zůstane slabý, takže zejména ráno a večer mohou být kvůli stabilní přízemní vrstvě zhoršené rozptylové podmínky.
Pátek bude nejpříjemnějším dnem
Nejhezčí počasí celého období pravděpodobně nabídne pátek.
Bude polojasno až skoro jasno, pouze na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku oblačno. V noci a ráno se zejména v Čechách místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, během dne se ale budou většinou rozpouštět.
Ranní teploty klesnou na 6 až 1 °C a místy se znovu objeví přízemní mrazíky. Odpoledne se ale při dostatku slunce výrazně oteplí na 14 až 19 °C, v nejteplejších oblastech výjimečně i 20 °C.
Obr. 3: V pátek se teploty mohou přiblížit i ke 20 °C (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Výjimkou mohou být místa, kde mlha nebo nízká oblačnost vydrží déle. Zejména na severozápadě pak může teplota zůstat jen kolem 13 °C.
Právě to je pro stabilní podzimní počasí typické: na jednom místě slunce a téměř 20 °C, zatímco o několik desítek kilometrů dál se celý den drží nízká oblačnost a je výrazně chladněji.
V sobotu se počasí začne měnit
Během soboty začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách bude postupně oblačno až zataženo a během dne se místy přidá déšť nebo přeháňky. Nejvíce srážek se očekává právě v západní polovině republiky, zatímco na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku ještě polojasno až skoro jasno.
Srážkové úhrny mají být většinou do 8 mm. Ranní minima se budou pohybovat mezi 8 a 3 °C, na východě místy kolem 1 °C a opět se zde mohou objevit přízemní mrazíky.
Odpolední maxima vystoupí na 12 až 17 °C.
Neděle bude chladnější
V neděli už se projeví ochlazení.
Zpočátku bude zataženo až oblačno a zejména v Čechách bude místy pršet. Během dne ale začnou srážky postupně ustávat a oblačnost se bude protrhávat.
Nejvyšší teploty zůstanou většinou jen mezi 9 a 14 °C, na jihu Moravy může být ještě až 16 °C. Ve srovnání s pátečními téměř 20 °C tak půjde o poměrně citelnou změnu.
Obr. 4: Předpověď teplot na neděli stále není stoprocentně jistá, vypadá to ale, že půjde o výrazněji chladnější den ve srovnání s pátkem (zdroj: ICON/wetterzentrale.de)
Současně se začne prosazovat severovýchodní proudění, které bude během dne mírně zesilovat.
Začátek příštího týdne bude znovu převážně suchý
V pondělí se počasí opět částečně uklidní. Očekává se většinou polojasná obloha, pouze na severovýchodě se může výjimečně objevit slabý déšť nebo mrholení.
V noci a ráno se opět mohou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 7 až 2 °C, ojediněle až k nule, a místy se znovu objeví přízemní mrazíky. Přes den naměříme 12 až 17 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti ale jen kolem 10 °C.
Podobný charakter počasí naznačuje také výhled na úterý až čtvrtek. Převládat by mělo polojasno, v noci a ráno se budou místy tvořit mlhy a nízká oblačnost a srážky zůstanou jen výjimečné. Denní maxima se budou nejčastěji pohybovat mezi 12 a 17 °C.
Typický říjnový rozdíl mezi ránem a odpolednem
Celkově vzato budou následující dny příkladem spíše klidnějšího podzimního počasí. Za jasných nocí a jasného větru bude vlivem délky noci zemský povrch rychle vyzařovat velké množství tepelné energie, čímž se bude radiačně ochlazovat. Objeví se tak časté přízemní mrazíky a když se teplota přiblíží k rosnému bodu, tak i mlhy. Po jejich rozpuštění se ale může během dne při slunečnu rychle oteplovat, ne všude se však vyjasní.
Největším kontrastem bude pátek: ráno bude místy jen kolem 1 °C s přízemním mrázem, odpoledne až ke 20 °C.
Víkend už bude méně příjemný. V sobotu přibude oblačnosti a zejména v Čechách zaprší, v neděli se navíc ochladí a maxima budou většinou jen mezi 9 a 14 °C. Příští týden by mohlo začít první výrazně větší inverzní období.
Pro více informací sledujte aktualizované předpovědi pro Vaši lokalitu vytvořené za pomocí strojového učení, které využívá data z více modelů, přičemž výsledky poté zpětně hodnotí s realitou, na čemž se učí. Pro případ regionální předpovědi je vhodné využít výstupy modelu ALADIN a pro sledování srážek v rámci nowcastingu i radar.
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Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz