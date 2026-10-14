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Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

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Po oblačnější středě se počasí v Česku přechodně uklidní. Noc na čtvrtek ale bude velmi chladná, teploty klesnou až k nule a četně se objeví přízemní mrazíky. Čtvrtek a zejména pátek nabídnou více slunce a odpolední teploty až kolem 19 °C. Během víkendu už od západu přibude oblačnosti, v Čechách se rozprší a v neděli se ochladí. Typickým znakem dalších dnů budou také ranní mlhy a nízká oblačnost.
Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

Zdroj: 123rf
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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