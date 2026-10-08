Bez vysoké a 85 000 Kč/měsíc na ruku. V těchto profesích zoufale chybí pracovníci

Podniky po celé republice zoufale shánějí technicky zdatné lidi a jsou připravené za ně pořádně zaplatit. Hrubý nástupní plat kolem 60 000 korun už nikoho nepřekvapí, zkušenější pracovníci se pak běžně dostávají až na 85 000 korun měsíčně.
Čísla z Českého statistického úřadu dlouhodobě potvrzují: mzdy v průmyslu a IT rostou rychleji než ve většině ostatních odvětví. Zároveň trh práce postrádá tisíce lidí se středoškolským odborným vzděláním. Pro firmy je proto stále důležitější, co uchazeč skutečně zvládne – formální papír ze školy často ustupuje do pozadí.
Co rozhoduje místo diplomu
Personalisté dnes kladou důraz na praktické dovednosti, ochotu učit se nové věci a schopnost řešit problémy. Řada podniků nabízí vlastní zaškolení nebo dokonce financuje rekvalifikační kurzy. Kdo má k technice vztah a nebojí se výzev, otevírá si dveře do překvapivě širokého spektra profesí.
Vývojář softwaru dnes nemusí mít za sebou pět let univerzitního studia. Mnoho programátorů se do oboru dostalo přes intenzivní bootcampy, online kurzy nebo samostudiem s vlastním portfoliem projektů. Zaměstnavatele zajímá především to, co po nich zůstalo – funkční aplikace, weby, reálné projekty.
Podle portálu Platy.cz se zkušenější vývojáři běžně pohybují nad hranicí 80 000 korun hrubého. Záleží samozřejmě na konkrétní technologii i regionu. Klíčové je ovládat vybraný programovací jazyk a rozumět základním principům – například co je algoritmus (postupný návod k řešení problému) nebo jak fungují databáze pro ukládání informací.
Důležitá je také schopnost komunikace s klientem – bez ní projekty často váznou. V praxi tak často rozhodne ukázka konkrétní práce víc než samotný diplom.
Robotika a automatizace – obor budoucnosti už dnes
Do českého průmyslu proudí miliardy korun a s nimi i robotická ramena, chytré výrobní linky a celé systémy řízené počítačem. Automatizace se dnes objevuje všude – od automobilek přes sklady až po potravinářské závody.
Technik automatizace a robotiky musí zvládnout elektrotechniku, orientovat se v technické dokumentaci a rozumět programování řídicích jednotek. Není to jen o mačkání tlačítek – když se linka zastaví, očekává se rychlá diagnóza a řešení problému.
Odborné svazy dlouhodobě upozorňují na kritický nedostatek těchto specialistů – a je to vidět i na výplatních páskách. Zkušenější pracovníci se běžně pohybují mezi 70 000 až 85 000 korunami hrubého. Často přitom stačí průmyslová škola nebo cílená rekvalifikace, zbytek si člověk doplní přímo ve firmě.
Solární panely na střechách, tepelná čerpadla u rodinných domů nebo nabíjecí stanice před obchodními centry – to všechno vytváří nové pracovní příležitosti. Instalovat a servisovat tato zařízení vyžaduje technické myšlení a příslušné oprávnění pro práci s elektřinou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., nikoli nutně vysokou školu.
Zástupci energetických asociací opakovaně upozorňují: počet instalací roste rychleji než počet kvalifikovaných montérů. Kdo má zkušenosti a zvládne si sehnat zakázky, může se jako živnostník dostat přes 70 000 korun měsíčně. Někdy i výrazně víc, záleží na sezoně a regionu.
CNC obráběč – precizní řemeslo s moderní technologií
Přesné součástky pro strojírenství nebo automobilový průmysl dnes vznikají hlavně na CNC strojích – tedy obráběcích zařízeních řízených počítačem. Operátor připraví program, hlídá kvalitu výroby a podle potřeby upravuje nastavení. Moderní firmy chtějí, aby zvládl i základní seřízení a programování, ne jen pasivní obsluhu.
Mzdy zkušených operátorů ve vícesměnném provozu se podle pracovních portálů blíží 60 000 korun hrubého, programátoři CNC si vydělají ještě víc. Některé podniky přidávají náborové bonusy nebo rychlejší postup na vyšší pozice – protože kvalifikovaní lidé prostě chybí.
Pro čtenáře mezi třiceti a padesáti lety z toho plyne jediné: změna oboru už není tak riskantní, jak se může zdát. Sledujte rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo využijte dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí „Jsem v kurzu
Trh práce teď přeje těm, kteří se nebojí techniky a jsou ochotni se učit. Diplomy mají svou váhu, ale rozhodně nejsou jedinou vstupenkou k platu, který ještě před pár lety zněl jako hudba budoucnosti.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, centrum.cz, rozbiteprasatko.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková