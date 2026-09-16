Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994

Princezna Diana v nich v roce 1994 přepsala pravidla královské etikety. Teď slavné „šaty pomsty“ míří znovu do aukce.
Když se řekne „šaty pomsty“, většině lidí se vybaví stejný obraz. Diana v černém modelu s odhalenými rameny, jasně vykreslená silueta, blesky fotoaparátů a za ní londýnská Serpentine Gallery. Ten záběr rozhodně nepatří jen do módních archivů, pamatují si ho i lidé, kteří Dianin příběh tehdy prožívali s ní. Nyní se slavný model znovu objeví v dražbě a na In-Lifestyle jsme si všimli, že zájem kolem něj je značný.
Do dražby jdou poprvé od roku 1997
Podle
BBC je aukční síň Sotheby’s nabídne 9. prosince v New Yorku. Odhadovaná cena leží mezi 110 tisíci a 220 tisíci librami, tedy přibližně mezi 3 a 6 miliony korun. Tento konkrétní model se přitom draží poprvé od roku 1997. Diana tehdy prodala 79 svých šatů na podporu charity, jen pár měsíců před tragickou smrtí.
Černý model tehdy koupil zájemce za 39 098 liber. Před letošním prodejem budou šaty postupně vystaveny v Londýně, Hongkongu, Ženevě a nakonec v New Yorku. Část výtěžku má podle dostupných informací znovu putovat na charitativní účely.
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Diana oblékla šaty od řecké návrhářky Christiny Stambolian 29. června 1994. Ve stejný den televize odvysílala dokument, v němž Charles přiznal nevěru. O několik hodin později dorazila Diana na benefiční večer do Serpentine Gallery. Pozornost novinářů se velmi rychle přesunula od televizního rozhovoru k ní.
Na celé věci je dodnes podstatné, že nešlo jen o povedenou večerní róbu. V britské královské rodině měla černá barva dlouho poměrně jasné použití, hlavně při smutku a oficiálních pietních příležitostech. Diana sáhla po šatech, které byly na tehdejší poměry odvážné hned dvakrát: střihem i tím, co v daný okamžik sdělovaly. Místo očekávané zdrženlivosti vznikl obraz klidný, strohý, ale naprosto nepřehlédnutelný.
Ve skříni čekaly tři roky
I proto z nich časem nebyl jen další známý model z Dianina šatníku. Diana měla šaty ve skříni už několik let a dlouho váhala, zda nejsou příliš výrazné. Původně měla zvolit konzervativnější model od Valentina. Nakonec ho na poslední chvíli nechala stranou a vybrala šaty, které se později zařadily mezi nejcitovanější módní okamžiky 90. let.
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V době, kdy se u členů královské rodiny sledoval téměř každý detail veřejného vystupování, Diana postupně ukázala, že oblečení může být i způsobem, jak dát najevo vlastní osobnost. „Šaty pomsty“ přitom nebyly zdaleka jediným kouskem, kterým se zapsala do módní historie. Ještě před svatbou s Charlesem například zaujala červeným svetrem s motivem bílých ovcí a jednou černou uprostřed. V roce 1981 jí bylo teprve devatenáct a fotografie z póla se stala jedním z prvních snímků mladé Diany, které obletěly svět. Když se tento svetr v roce 2023 objevil v aukci Sotheby’s, prodal se za 1,14 milionu dolarů, asi 24 milionů korun, uvedl
Washington Post.
Dianin šatník se postupně měnil spolu s ní. Od romantických modelů mladé princezny se posouvala k sebevědomějším kostýmům, jednoduchým sportovním outfitům i výrazným večerním šatům. Schopnost střídat různé styly a přitom zůstat okamžitě rozpoznatelná z ní udělala jednu z nejvýraznějších módních osobností své doby. Její oblečení se dodnes objevuje na výstavách, v nových kolekcích návrhářů a inspiruje i současné celebrity
Proč Diana zůstává v centru pozornosti
U „šatů pomsty“ se prostě nedá oddělit móda od příběhu ženy, která je oblékla. Diana nebyla jen členkou britské královské rodiny, jejíž fotografie plnily titulní strany. Postupně si vytvořila vlastní veřejný obraz a dokázala přitáhnout pozornost i k tématům, která by jinak zůstávala stranou zájmu médií.
Výrazně se věnovala charitě a humanitárním otázkám. Navštěvovala nemocnice, pracovala s organizacemi pomáhajícími lidem bez domova a podporovala také kampaně spojené s HIV/AIDS a dalšími zdravotními problémy. Její schopnost přitáhnout média přitom pomáhala dostávat tato témata k milionům lidí. I téměř třicet let po její smrti se Diana stále vrací do módních výstav, aukcí a vzpomínek na jednu z nejvýraznějších osobností britské královské rodiny.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Legendární „šaty pomsty“ princezny Diany jdou do aukce: Slavný model připomíná příběh z roku 1994 byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.