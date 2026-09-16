Většina zahrádkářů sází krokusy na jaře a netuší, že podzimní druhy kvetou až do listopadu. Stačí splnit jednu podmínku

Zatímco většina zahrádkářů si rod Crocus spojuje výhradně s prvními únorovo-březnovými květy, celá skupina druhů rozkvétá teprve od září. Krokus nádherný (Crocus speciosus), krokus Kotschyho (Crocus kotschyanus) nebo krokus půvabný (Crocus pulchellus) dokážou proměnit holý podzimní záhon v kobercovou plochu modrofialových, lila i bílých kalichů. A protože dnes, v polovině září 2026, ještě stíháte cibulky zasadit tak, aby vykvetly letos, jde o jednu z posledních příležitostí sezóny. Rozhodující přitom nebývá odvaha vyzkoušet neobvyklý druh, ale jediná praktická podmínka: místo, kde se po dešti netvoří kaluže.
Které podzimní druhy krokusů opravdu kvetou od září do listopadu
Nejspolehlivějším kandidátem pro českou zahradu zůstává Crocus speciosus. Podle RHS kvete od září do listopadu, snáší mráz až do zóny H6 a rychle se rozrůstá do širších trsů vhodných k naturalizaci v trávníku i na skalce. Květy mají výrazné modrofialové žilkování a nápadně oranžové blizny; v říjnovém světle působí téměř neskutečně.
Dalším spolehlivým druhem je Crocus kotschyanus, který startuje kvetení už koncem srpna a pokračuje do října. Lila okvětní lístky s jemným žilkováním se hodí do skupinové výsadby na slunném svahu. Crocus pulchellus přidává světlejší, stříbřitě fialový tón a kvete zhruba ve stejném okně. Iowa State University Extension k nim řadí i Crocus medius, ten ale v české nabídce narazíte vzácněji.
A pak tu existuje šafrán setý (Crocus sativus), kulturní rostlina pěstovaná pro koření, jejíž nápadně červené blizny se sklízejí ručně. Kvete v říjnu, sází se hlouběji (10–15 cm) a rozestupy kolem 10 cm. Kdo chce spojit okrasnou funkci s užitkem, má v něm zajímavou volbu; ovšem pro čistě dekorativní efekt vychází C. speciosus výrazně lépe, rozrůstá se rychleji a kvetení trvá déle.
Proč mokrá půda ničí cibulky a jak si doma ověříte propustnost záhonu
Podzimní krokusy pocházejí z oblastí jihovýchodní Evropy, Kavkazu a severního Íránu, tedy z krajin se suchými, kamenitými svahy a rychle odtékající vodou. V nasycené půdě mizí kyslík, kořenová pletiva cibulek přecházejí do stresu a zároveň se dramaticky zlepšují podmínky pro vodní plísně z řádu oomycet. Jejich pohyblivé spory aktivně vyhledávají a infikují oslabené kořeny. Výsledek? Cibulka měkne, tmavne a rozpadá se dřív, než stihne vyrazit jediný květ.
Ověřit propustnost půdy zvládnete za odpoledne:
- Test kaluží: Po vydatnějším dešti se projděte po záhonu. Pokud voda stojí na povrchu déle než hodinu, místo pro krokusy hledejte jinde.
- Drenážní sonda: Vykopejte jamku hlubokou 30–60 cm, naplňte ji vodou a sledujte, jak rychle klesá. Pokud hladina stagnuje hodiny, profil je příliš zhutnělý.
- Infiltrace v plechovce: Zatlačte plechovku bez dna do zeminy a nalijte vodu. Pomalé vsakování signalizuje utužený horizont.
Na těžkém jílu pomůže prokypření celého profilu a zapravení organické hmoty, vyzrálého kompostu nebo listovky. Pozor ale na oblíbenou „vychytávku“ se štěrkem na dně jamky: izolovaná vrstva štěrku v jílovém okolí vytvoří jakousi vanu, kde se voda hromadí místo toho, aby odtékala. Bezpečnější cestou bývá vyvýšený záhon nebo nízký val, kde gravitace pracuje ve prospěch cibule.
Kdy a jak krokusy zasadit, aby vykvetly ještě letos
Optimální okno pro výsadbu podzimních krokusů sahá od poloviny léta do časného podzimu. Kdo sází v první polovině září, má reálnou šanci spatřit květy už za tři až čtyři týdny. Odkládání na říjen obvykle posune kvetení do příští sezóny, cibulka potřebuje čas na zakořenění.
Praktický postup:
- Cibulky sázejte špičkou nahoru do hloubky 8–10 cm (u šafránu setého 10–15 cm).
- Skupiny po 25 a více kusech vytvářejí přirozený, kobercový dojem; osamocené cibulky se v záhonu ztrácejí.
- Vybírejte plné slunce. Polostín krokusy tolerují, ale kvetení bývá řidší a kratší.
- Po výsadbě záhon mírně zalijte, pak už příroda většinou postačí.
V české nabídce v září 2026 jsou podzimní krokusy dohledatelní spíše u specializovaných prodejců. Jahodárna Brozany měla k polovině měsíce skladem podzimní typ „Zonatus“ i šafrán setý, e-shop Pro Vaši Zahradu nabízel certifikované cibulky Crocus sativus. Velké řetězcové zahradní e-shopy mívají kategorii „podzimní krokusy“ založenou, ale položky rychle mizí. Kdo váhá, riskuje prázdný košík.
Čím se podzimní krokusy liší od jarních, a proč se o nich tak málo ví
Jarní krokusy (Crocus vernus, C. chrysanthus a další) se jako suché cibulky vysazují na podzim a kvetou od pozdní zimy do poloviny jara v široké paletě barev: bílé, žluté, purpurové, pruhované. Podzimní druhy naopak míří do země koncem léta a nabízejí užší, ale výrazný barevný rejstřík: převládá modrofialová, lila a bílá. Výškově si obě skupiny odpovídají, kolem deseti centimetrů.
Proč tedy podzimní krokusy zůstávají v zahrádkářském povědomí okrajovou záležitostí? Spojuje se tu hned několik brzd. Rod Crocus je v kolektivní paměti pevně svázaný s prvními jarními slunečními paprsky. Podzimní druhy se navíc často zaměňují s ocúny (Colchicum), které se v angličtině i lidově označují jako „autumn crocus“, přestože jde o zcela odlišnou čeleď. A konečně, prodejní okno trvá pouhých pár týdnů v srpnu a září, takže kdo nesleduje specializované katalogy, snadno celou sezónu mine.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková