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RegioJet zřejmě ovládne trasu Praha–Trutnov, České dráhy prohrály tendr za miliardy

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Ministerstvo dopravy v úterý rozhodlo o výsledku výběrového řízení na provoz rychlíků na lince R10 Praha–Hradec Králové–Trutnov a vítězem se stal RegioJet. Informoval o…
Hradec Králové

Hradec Králové

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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