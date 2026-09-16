Duda promluvil o Dědkovi a českém hokeji bez servítek. Majiteli Pardubic naúčtoval za rady přes 3,5 milionu korun

Když 15. září 2026 krátce po druhé hodině odpoledne naběhl nový díl pořadu Legendy ledu na TN Live, Radek Duda neztrácel čas zdvořilostními frázemi. Bývalý extraligový útočník, dnes televizní expert a trenér individuálních dovedností, namířil rovnou na muže, který pardubický hokej posledních let formuje nejvíc, na Petra Dědka. „Péťo, máš u mě fakturu na 3 547 000 korun plus DPH za těch 30 měsíců, co ti radím, abys vyhrál titul,“ řekl Duda. Zdroj výslovně uvádí, že to zaznělo s nadsázkou a smíchem. Jenže právě takové věty mají v českém hokeji zvláštní vlastnost: i když je řeknete s úsměvem, zůstanou viset ve vzduchu.
Co přesně Duda řekl a co z toho plyne
Klíčová věta je doložená v článku TN.cz, který vyšel tentýž den v 16:56 jako shrnutí podcastového rozhovoru. Duda v něm kromě „faktury“ kritizoval celkový směr českého hokeje, řekl, že „nejede tím směrem, jakým má“ a „měl by jít úplně jinou cestou“. Už v květnovém rozhovoru pro TN.cz konkretizoval, kde vidí problém: bruslení, fyzická hra, práce v předbrankovém prostoru a nedostatečné zapracování mladých hráčů do dospělého hokeje oproti severským zemím.
Částka 3 547 000 Kč za 30 měsíců dává v přepočtu zhruba 118 tisíc korun měsíčně bez DPH. S daní by šlo o necelých 4,3 milionu. Zní to hodně? Pardubice vstupují do sezony 2026/27 s rozpočtem organizace „k pěti stům milionům korun“, jak zaznělo v podcastu Zimák. Dudova pomyslná faktura by představovala asi 0,7 % ročního rozpočtu. Jenže to je právě ten háček: veřejně není doloženo, že taková faktura existuje, že ji někdo vystavil, objednal nebo proplatil. Ve zdrojích je to nadsázka, nikoli účetní doklad.
Kdo je Duda a proč ho hokejový svět poslouchá
Na svém webu se Radek Duda prezentuje jako profesionální hokejový trenér, trenér individuálních dovedností a konzultant nabízející rozbory zápasů. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2022. Od té doby si vybudoval pozici výrazné mediální tváře; iSport ho popisuje jako člověka s kontakty napříč hokejem, který v létě pracuje s hráči včetně hvězd z NHL.
Právě tato dvojrole je podstatná. Duda není jen komentátor, který mluví do kamery. V podcastu Zimák detailně rozebírá pardubické formace, přesilovky, oslabení, typ analýzy, která překračuje běžný televizní komentář a blíží se práci, kterou kluby běžně zadávají interním analytikům. Když pak veřejně prohlásí, že majiteli „radil“ třicet měsíců, je to sebevědomé přihlášení se k neformálnímu vlivu. Ne oznámení pochybení. Ne obvinění. Spíš demonstrace toho, jak tenká je v českém hokeji hranice mezi mediálním expertem a zákulisním poradcem.
Dědek: majitel, investor, sporná figura
Petr Dědek ovládá Pardubice přes společnost HokejPce 2020, která je většinovým akcionářem HC Dynamo Pardubice. Na klubovém webu figuruje jako investor a předseda dozorčí rady. Sportovní ředitel Petr Sýkora v posezonním rozhovoru potvrdil, že Dědek je „velmi aktivní“ při skládání týmu a komunikaci s hráči; jeho vliv tedy nejde jen přes peníze, ale i přes sportovní rozhodování.
A nejde jen o Pardubice. Pět dní před Dudovým podcastem, 10. září 2026, zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje tiskovou zprávu, v níž se valná hromada vymezila vůči jednání Petra Dědka a společnosti RELMOST kolem marketingových práv extraligy. Dědek je zkrátka figurou, která polarizuje nejen v Pardubicích, ale v celém ligovém ekosystému.
Co z toho lze ověřit a co ne
Tady je potřeba být přesný. Veřejně doložitelné jsou tyto věci:
- Dudův výrok – datum, znění, kontext nadsázky.
- Dědkova vlastnická pozice – soudně potvrzená, klubově deklarovaná.
- Dědkův aktivní vstup do sportovního řízení – potvrzený sportovním ředitelem.
- Spory Dědka s APK LH – veřejná tisková zpráva z 10. září 2026.
Naopak veřejně nedoložené zůstává:
- Existence skutečné smlouvy, objednávky nebo proplacené faktury mezi Dudou a Dědkem.
- Konkrétní obsah rad, které měl Duda poskytovat.
- Přímá reakce Dědka nebo klubu na Dudovu hlášku; k uzávěrce nebyla ve veřejných zdrojích zachycena.
Město Pardubice má s HokejPce 2020 akcionářskou dohodu, která nastavuje reporting a oddělené účetní středisko pro veřejné prostředky. Soukromě hrazené konzultace ale do tohoto rámce nespadají. A právě tam začíná informační strop, na který veřejnost naráží.
Proč ta hláška říká víc, než se zdá
Dudova „faktura“ sama o sobě nedokazuje, že v zákulisí českého hokeje proudí neprůhledné peníze. Nedokazuje ani osobní spor. Ukazuje ale něco jiného, jak silně se v českém klubovém hokeji prolíná mediální vliv, osobní kontakty a reálné rozhodování o směřování týmů. Televizní expert, který v létě trénuje hráče NHL a v podcastech rozebírá pardubické přesilovky do posledního detailu, se veřejně přihlásí k roli neformálního poradce nejambicióznějšího českého klubu. A nikdo přesně neví, kde končí veřejný komentář a kde začíná placená služba.
Podle nás je právě tohle jádro příběhu. Ne částka. Ne nadsázka. Ale fakt, že v prostředí, kde se ročně protočí stovky milionů, zůstává role externích poradců prakticky neviditelná, a jediný důvod, proč o ní víme, je vtip v podcastu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka