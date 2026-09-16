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Tuchel má po mistrovství světa jednu výčitku. Na Aztéku měl sníst kus trávníku

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Anglie na mistrovství světa porazila Mexiko 3:2 v jednom z nejpamátnějších zápasů turnaje. Thomas Tuchel si atmosféru legendárního Aztéckého stadionu užil natolik, že dnes lituje jedné věci: měl si prý utrhnout trochu trávy a sníst ji.
Tuchel má po mistrovství světa jednu výčitku. Na Aztéku měl sníst kus trávníku

Tuchel má po mistrovství světa jednu výčitku. Na Aztéku měl sníst kus trávníku

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