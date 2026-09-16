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Nasypte v srpnu jednu lžíci na záhon s mrkví a řepou. Cukernatost plodů stoupne tak, že je nepoznáte od kupovaných

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Mrkev a řepa vynikají svou sladkou chutí. Právě cukernatost můžete sami ovlivnit a podpořit několika metodami, například pomocí dřevěného popela či kuchyňské soli.
Nasypte v srpnu jednu lžíci na záhon s mrkví a řepou. Cukernatost plodů stoupne tak, že je nepoznáte od kupovaných

Nasypte v srpnu jednu lžíci na záhon s mrkví a řepou. Cukernatost plodů stoupne tak, že je nepoznáte od kupovaných

Zdroj: Maksim / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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