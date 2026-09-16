Nasypte v srpnu jednu lžíci na záhon s mrkví a řepou. Cukernatost plodů stoupne tak, že je nepoznáte od kupovaných

Léto představuje pro zahrádkáře poměrně hodně práce. Kromě zalévání, pletí a udržování zahrady je nutné myslet i na pravidelné hnojení, aby byla úroda štědrá a chránili jste plody před škůdci i chorobami. Nejinak je tomu i
v případě, že pěstujete mrkev a řepu. Obě tyto plodiny vynikají svou sladkou chutí, kterou právě správně zvoleným hnojivem podpoříte. Abyste je obohatili o cukernatost, je nejvyšší čas použít hnojivo. Plodiny nevysazujte na stejné stanoviště
Výběr vhodného umístění těchto plodin je stěžejní. Potřebují spoustu slunce a dobře vyživenou půdu, kterou ale není vhodné obohacovat pomocí hnoje, který
způsobuje deformaci plodů a jejich planou chuť. Opětovná výsadba kořenové zeleniny na stejné místo je možná až za 3–4 roky. Mezitím zde můžete bez potíží pěstovat například hrách, zelí, rané brambory a cibuli. Tyto plodiny se sklízejí brzy a půda má tedy dostatek času si odpočinout a nastřádat dostatek živin a minerálních látek. Zdroj fotografie: Piqsels
Pokud dobře víte, kam mrkev a řepu chcete umístit, je dobré zmírnit kyselost půdy pomocí vápna. Aplikace hnojiva probíhá na podzim, až
po porytí půdy a to jednou za 6–8 let. K tomuto účelu použijte 300–500 gramů vápna na 1m². Kromě toho, že půda zmírní své pH, má vápno ještě další výhodu. Dokonale zbaví vaši zahradu plevele, který nejen že přidává práci, ale hlavně půdu připraví o spoustu živin a minerálů, které by mohly podpořit plodiny v růstu. Jak docílit vyšší cukernatosti kořenové zeleniny
Je několik postupů, jak docílit opravdu sladkých mrkví a řep, jedno mají ale společné. Aplikují se uprostřed léta, tedy koncem července a začátkem srpna. V tomto období mrkev a řepa dozrávají a formuje se tak především jejich chuť.
Použití kyseliny jantarové stimuluje růst
Kyselina jantarová je hnojivo velmi bohaté na mnohé užitečné látky. A jak ji aplikovat? Nejprve je nutné záhon s mrkví a řepou zalít čistou vodou a až následně aplikovat hnojivo. Stačí rozmíchat 30–40 gramů této látky v 10–12 litrech vody. Na každý metr čtverečný budete potřebovat zhruba 2–3 litry hnojiva.
Zdroj fotografie: Piqsels Mangan a bór zvyšují hladinu cukru
Abyste dosáhli opravdu sladkých mrkví a řepy, aplikujte hnojivo obsahující mangan a bór. V prvé řadě záhon s rostoucí zeleninou zalijte obyčejnou vodou a hnojivo aplikujte až následně. Do kbelíku s vodou dejte 1 lžičku manganu a bóru a dobře promíchejte.
Tento roztok by vám měl vystačit zhruba na 5m². Na konci léta je vhodné mrkev přihnojit samotným bórem. V 1 litru horké vody dobře rozmíchejte lžičku kyseliny borité, dejte do kýblu a doplňte vodou. Kvalitní dřevěný popel dodá půdě živiny
Dřevěný popel si díky svému složení vysloužil právoplatné místo na užitkové zahradě. Díky vysokému obsahu hořčíku, draslíku, fosforu, manganu a dalších látek podporují růst, cukernatost, ale je nápomocný i v boji se škůdci.
Není nutné přidávat ho ve velkém množství, půlka standardně velkého šálku bohatě vystačí na 1m². Dřevěný popel ale ocení i ostatní plodiny, například cibule, cukety, či okurky. V kombinaci s vaječnými skořápkami získáte i perfektní hnojivo pro rajčata.
K hnojení řepy je vhodná i kombinace dřevěného popela a obyčejné kuchyňské soli. Ve kbelíku s vodou důkladně rozmíchejte hrníček dřevěného popela a polévkovou lžíci soli. Tímto hnojivem zalijte řepu a mrkev třikrát za sezónu, přičemž 5 litrů tohoto hnojiva vystačí na 1m².
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři