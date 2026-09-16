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Loupež po italsku se po čtvrt století vrátí. Novou krádež obstará nečekaný režisér

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Snímek Loupež po italsku (The Italian Job) nebyl bůhvíjaký hit, ale patří k těm akčním filmům, které si člověk i po letech pustí a pobaví se. Má slušnou energii, sympatické postavy a příjemné akční sekvence. Dnes navíc zažíváme vlnu pokračování dekády starých kusů, které si našly svůj fandom spíš v televizi a na videu. Tento týden má premiéru Magická posedlost 2, chystá se sequel Bouřlivých dnů a mluví se o další Křižovatce smrti. Další Loupež po italsku může sama o sobě znít překvapivě, v uvedeném kontextu ale zapadne docela všedně.
Loupež po italsku se po čtvrt století vrátí. Novou krádež obstará nečekaný režisér

Loupež po italsku se po čtvrt století vrátí. Novou krádež obstará nečekaný režisér

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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