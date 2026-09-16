Jablečný koláč s tvarohem není žádná usedlá klasika: Vláčný, voňavý a tak akorát sladký, pro všední den i návštěvu

Tenhle
s tvarohem je přesně ten typ receptu, kvůli kterému se vyplatí udělat v lednici místo. Peče se na větší plech jablečný koláč 29 × 39 cm, takže výsledkem není pár skromných kostek ke kávě, ale pořádná porce řezů. Jablka navíc nejdou na těsto jen tak syrová. Krátce se povaří s pudinkem, takže náplň po ztuhnutí drží a při krájení se neroztéká po talíři.
Jablečných koláčů existuje nepočítaně. Někde se sype , jinde přijdou na řadu ořechy, tvaroh se nastavuje pudinkem nebo jogurtem. Tady je to poskládané jinak: drobenka piškotový korpus, na něm vařená jablečná vrstva a nahoře tvaroh se zakysanou smetanou a . Vypadá to jako obyčejný plechový moučník na neděli, ale lednice mu dělá velkou službu. Krájet má smysl až ve chvíli, kdy želatinou aspoň 3 hodiny ztuhne. Dřív se do toho člověk pustí zbytečně brzy a řezy pak ztrácejí tvar.
Jedno pravidlo dopředu: S vrstvami se tu nevyplatí spěchat. Upečený korpus nechte odpočinout, jablečnou směs po povaření stáhněte stranou a počkejte, až vychladne. Ani tvarohový krém se želatinou nemá rád zbrklost. Když se horké a studené potká moc rychle, bývá výsledek spíš utrápený než pěkně čistý. Tvaroh tu přitom není jen do počtu. Podle Healthline patří mezi dobré zdroje bílkovin a vápníku, takže tenhle moučník má aspoň malou výhodu oproti dezertům, které stojí hlavně na cukru a másle. Recept na nadýchaný jablečný koláč s tvarohem
Doba přípravy: 1 hodina + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme
Korpus: 300 g polohrubé mouky 5 ks vajec 230 g krystalového cukru 1 ks vanilkového cukru 50 ml oleje 50 ml vody 7 g prášku do pečiva 1 špetka soli
Jablečná vrstva: 1 kg nastrouhaných jablek 500 ml vody 6 lžic krystalového cukru 2 balení vanilkového pudinku 1 ks citronu nebo trochu citronové šťávy
Tvarohový krém: 400 g jemného tvarohu 350 g zakysané smetany 14 % 1 balení želatiny v prášku Dr. Oetker, 20 g 1 ks vanilkového cukru krystalový cukr podle chuti
Dokončení: nastrouhané čokolády podle chuti Postup přípravy vrstveného koláče s tvarohem a jablky
1. Nejdřív oddělíme
žloutky od bílků. Žloutky vyšleháme s vanilkovým cukrem a polovinou krystalového cukru. Potom k nim pomalu přiléváme vodu a olej.
2. Z bílků, špetky
soli a druhé poloviny cukru vyšleháme pevný sníh. Mouku promícháme s práškem do pečiva, zapracujeme ji do žloutkové směsi a nakonec opatrně přidáme sníh. Nemíchat zbytečně dlouho, jen aby těsto zůstalo nadýchané. Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Jablečný koláč s tvarohem není žádná usedlá klasika: Vláčný, voňavý a tak akorát sladký, pro všední den i návštěvu
3. Těsto rozetřeme na plech o velikosti
29 × 39 cm vyložený pečicím papírem. Pečeme při 180 °C přibližně 25 minut, dokud povrch lehce nezezlátne.
4.
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců, nahrubo nastrouháme a zakápneme citronovou šťávou. Dáme je do hrnce s 250 ml vody a cukrem a necháme asi 5 minut povařit.
5. Ve zbylých
250 ml vody rozmícháme vanilkové pudinky. Směs nalijeme k jablkům a ještě krátce provaříme, aby náplň zhoustla. Potom ji odstavíme a necháme vychladnout. Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Jablečný koláč s tvarohem není žádná usedlá klasika: Vláčný, voňavý a tak akorát sladký, pro všední den i návštěvu
6. Do mísy přijde
tvaroh, zakysaná smetana, vanilkový cukr a cukr podle chuti. Vymícháme hladký krém. Želatinu připravíme podle návodu na obalu a zapracujeme ji do tvarohové směsi.
7. Vychladlý korpus můžeme lehce přejet vidličkou, aby se další vrstva měla čeho chytit. Na korpus rozetřeme vychladlou
jablečnou směs a na ni pak přijde tvarohový krém.
8. Povrch posypeme
nastrouhanou čokoládou. Koláč uložíme do lednice nejméně na 3 hodiny. Až potom má smysl brát do ruky nůž.
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TIP: Pokud máte po ruce vlašské ořechy, nasekejte je a nasypte na jablečnou vrstvu. Koláč se bez nich obejde, ale s ořechy je chuť výraznější. Podobná úprava se objevuje i u dalších verzí tohoto receptu. Co když chcete jinou verzi?
Variant je dost. Některé recepty pracují s
500 g tvarohu, jinde se do náplně přidává vejce, pudink nebo třeba jogurt. Často se objevuje také křehčí těsto z másla, mouky a jednoho vejce, případně drobenka a nasekané ořechy navrch. Tahle plechová verze je ale praktická hlavně tehdy, když chcete úhledné řezy, ne moučník, který se při servírování rozsype.
U
kyselejších jablek klidně přidejte trochu cukru. Sladká jablka ho tolik nepotřebují, tam je lepší ochutnat a nepřehnat to. Ořechy můžete vynechat bez náhrady, pokud je doma nechcete nebo nemůžete. Lednici bych ale nešidila. U tohohle koláče je pár hodin chlazení opravdu poznat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi