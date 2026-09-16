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Jablečný koláč s tvarohem není žádná usedlá klasika: Vláčný, voňavý a tak akorát sladký, pro všední den i návštěvu

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Tenhle jablečný koláč s tvarohem je přesně ten typ moučníku, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. U nás doma mizí hlavně ve chvíli, kdy je lednice plná jablek a člověk nechce péct už desátý štrúdl za sebou. Má nadýchaný korpus, šťavnatou jablečnou vrstvu a nahoře tvarohový krém, který to celé uklidí do slušné formy.
Fotografie k jablečnému koláči

Fotografie k jablečnému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dobré Recepty od Agi, Jablečný koláč s tvarohem není žádná usedlá klasika: Vláčný, voňavý a tak akorát sladký, pro všední den i návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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