Půl století čekání je u konce. Sedlice na Strakonicku konečně dostane obchvat

Půl století čekání je u konce. Sedlice na Strakonicku konečně dostane obchvatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TZ – ŘSD začalo stavět na jihu Čech obchvat Hněvkova a Sedlice foto
Mladá Boleslav se potýká s rostoucím počtem opuštěných vozidel na veřejných plochách. Zatímco loni jich...
Páteční přepadení nehtového studia v Břeclavi skončilo rychlým dopadením podezřelých. Dolnorakouská policie...
Tisíce sbírkových předmětů z jihočeských muzeí a Alšovy jihočeské galerie jsou od pondělí 15. září dostupné...
Ministerstvo dopravy v úterý rozhodlo o výsledku výběrového řízení na provoz rychlíků na lince R10...
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