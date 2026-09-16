Janžurová hrála matku Balzerové, přitom je starší jen o 8 let. Zákulisí Teorie tygra je plné podobných absurditPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Janžurová hrála matku Balzerové, přitom je starší jen o 8 let. Zákulisí Teorie tygra je plné podobných absurdit
Bylo jí čtrnáct, když otec jednoho dne odešel a už se nevrátil. Pravnučka Ilji Prachaře dnes otevřeně...
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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