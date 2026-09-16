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Janžurová hrála matku Balzerové, přitom je starší jen o 8 let. Zákulisí Teorie tygra je plné podobných absurdit

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Iva Janžurová, ročník 1941. Eliška Balzerová, ročník 1949. Na plátně matka a dcera, v životě skoro vrstevnice.
Janžurová hrála matku Balzerové, přitom je starší jen o 8 let. Zákulisí Teorie tygra je plné podobných absurdit

Janžurová hrála matku Balzerové, přitom je starší jen o 8 let. Zákulisí Teorie tygra je plné podobných absurdit

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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