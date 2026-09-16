Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

600 staletých dřevěných domů ve finské Raumě stále stojí a slouží. Bez jediného hřebíku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V ulicích Kauppakatu a Kininkaakatu v centru přístavního města Rauma na jihozápadě Finska je vystavěno na ploše okolo 0,3 km² asi 600 dřevěných domů, které dodávají jádru tohoto místa rázovitý kolorit. První domy byly dílem františkánských mnichů z roku 1400.
600 staletých dřevěných domů ve finské Raumě stále stojí a slouží. Bez jediného hřebíku

600 staletých dřevěných domů ve finské Raumě stále stojí a slouží. Bez jediného hřebíku

Zdroj: Jari Kolehmainen / Creative commons, CC-BY-SA
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později
Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později
Catarata del Toro: Soukromý vodopád padá na dno sopečného kráteru. Jeho majitel vás přivítá osobně
Catarata del Toro: Soukromý vodopád padá na dno sopečného kráteru. Jeho majitel vás přivítá osobně

Catarata del Toro je jeden z nejpůsobivějších kostarických vodopádů s burácivě padající vodou do hloubky 90...

Uprostřed Tichého oceánu leží ostrov se zcela výjimečnými stavbami
Uprostřed Tichého oceánu leží ostrov se zcela výjimečnými stavbami

Ostrov Malden je malý ostrov v Tichomoří, který je známý svými neuvěřitelnými a jedinečnými stavbami. Tyto...

Hudební putování s Nedvědy: Kvíz o písních legendární hudební skupiny
Hudební putování s Nedvědy: Kvíz o písních legendární hudební skupiny

František a Jan Nedvěd jsou jedněmi z nejoblíbenějších českých folkových písničkářů. Jejich legendární...

Harémy: Odhalení skutečného života žen v sultánově domě
Harémy: Odhalení skutečného života žen v sultánově domě

Harémy v nás už odedávna evokují pocity tajemna, rozpustilosti, erotična, nebo dokonce sexuálního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.