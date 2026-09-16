Barevné podkolenky: malá módní rebelie pro dny, kdy je celý outfit až příliš slušný

Ponožky strávily mnoho let v módním podsvětí. Měly být neviditelné, tělové nebo alespoň dost diskrétní na to, aby si jich nikdo nevšiml. Pak se móda rozhodla, že už nechce předstírat, že člověk chodí v botách naboso v listopadu. A ponožky se začaly ukazovat.
Letos na podzim fungují obzvlášť dobře s T-strap botami, mokasíny, balerínami, Mary Janes a někdy i s nízkými podpatky. Právě barevný detail mezi botou a sukní může být to, co jinak jednoduchý outfit potřebuje.
Začni vínovou, pokud se bojíš, že budeš vypadat jako školačka
Vínová je možná nejjednodušší vstup. K černým mokasínům, šedé sukni a krémovému svetru působí podzimně, výrazně, ale ne křiklavě. Stejně dobře funguje s hnědou, námořnickou modrou nebo denimem. Je to barva, která je dost nápadná, aby měla význam, ale pořád se chová téměř jako neutrální.
Kobaltová je pro chvíli, kdy chceš outfit probudit
Představ si celý look v šedé. Kabát, sukně, boty. A mezi nimi několik centimetrů jasně modré. Nemusíš k tomu přidávat modrou kabelku, náušnice a čelenku, aby „to ladilo“. Právě osamělý barevný zásah může působit moderněji.
Červená funguje skoro absurdně dobře
Červené ponožky k černým nebo vínovým botám jsou trochu drzé a trochu retro.Pokud se bojíš výrazné červené na velké ploše, právě ponožka je ideální testovací laboratoř. Nezavazuje tě k červenému kabátu a zároveň ji nikdo nepřehlédne.
Hořčicová a olivová jsou podzim bez klišé
Pokud máš skříň plnou hnědé, camel a krémové, hořčicová nebo hlubší olivová do ní zapadne bez toho, aby všechno splývalo. Tady bych si hlídala hlavně odstín. Méně „neonová zvýrazňovačka“, více barva koření, listí nebo oliv.
Jak je nosit a necítit se jako v uniformě
Hodně záleží na délce. K midi sukni může ponožka jen lehce vykukovat nad botou. Ke kratší sukni nebo bermudám můžeš použít skutečnou podkolenku a nechat ji být výraznější částí stylingu.
Pokud je celý outfit už velmi dekorativní, ponožka nemusí soupeřit o pozornost. Ale u jednoduchého svetru, sukně a mokasínů může být právě ona jediná věc, která zabrání tomu, aby ses sama sobě zdála trochu moc „hodná“.
A ano, ponožky v podpatcích pořád budou někoho rozčilovat
Výborně. Nemusíme se všichni oblékat tak, aby byl internet spokojený. Pokud se ti kombinace jemné ponožky a T-strap podpatku líbí, zkus ji. Nejlépe funguje, když je zbytek outfitu relativně čistý, takže je jasné, že ponožka tam není omylem.
Protože to je celé kouzlo tohoto trendu. Vypadá trochu nesprávně. A právě proto může být správně.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další podzimní stylingové nápady najdeš na Poudrée.
Zdroje: Vogue – The Fall 2026 Shoe Trends to Shop Now [1], Vogue – The Fall Fashion Forecast: Personality Pieces [2].