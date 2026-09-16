Zverev v klíčových momentech zamrzával a prohrával finále. Toni Nadal popsal, proč dnes sledujeme úplně jiného hráče

Alexander Zverev patřil roky k nejfrustrujícím postavám mužského tenisu. Hráč s podáním, které dokáže roztrhat kurty, s forhendem schopným ukončit výměnu z jakékoliv pozice, a přesto s nulou na kontě grandslamových titulů. Toni Nadal, strýc a dlouholetý kouč Rafaela Nadala, to v létě 2025 pojmenoval nemilosrdně přesně: problém není v tenise, problém je v hlavě. O rok později Zverev zvedl nad hlavu pohár na Roland Garros i na US Open. Co se mezitím stalo, vypovídá víc o povaze profesionálního sportu než kterýkoliv statistický záznam.
Tři finále, nula titulů
Zverevova grandslamová bilance před průlomem vypadala jako učebnicová ukázka psychické brzdy. Na US Open 2020 vedl ve finále 2:0 na sety, a prohrál. Na Roland Garros 2024 vedl 2:1 na sety, a prohrál. Na Australian Open 2025 ho Jannik Sinner smetl 6:3, 7:6, 6:3, aniž by Němec v zápase kdy vypadal jako někdo, kdo věří, že může vyhrát.
Toni Nadal ve sloupku pro El País ze 4. července 2025 napsal něco, co se v tenisovém prostředí říkalo šeptem už léta: Zverev neumí soutěžit v nepohodě. Když zápas přestane jít podle plánu, ztratí soutěžní kvalitu. Nadal to stavěl proti Big Three: Federer, Nadal i Djokovič dokázali vyhrávat i ve dnech, kdy nehráli dobře. Zverev ne. Nešlo o technický strop. Šlo o reakci na tlak, frustraci a nekomfort.
Wimbledonský kolaps a cesta na Mallorku
Pak přišel Wimbledon 2025. Zverev, v té době stále jeden z nejlepších hráčů světa, prohrál v prvním kole s Arthurem Rinderknechem. Ne ve čtyřech setech, ne po dramatickém boji. Prostě prohrál zápas, který neměl prohrát.
Co následovalo, bylo nezvyklé. V rozhovoru pro AP z 2. července Zverev otevřeně mluvil o osamění, prázdnotě a terapii. V prostředí, kde hráči mentální pomoc historicky drželi za zavřenými dveřmi, to byl výjimečný moment upřímnosti. A nebyl jen verbální.
O necelé dva týdny později, 14. července 2025, mallorský regionální deník informoval, že Zverev trénuje v Rafa Nadal Academy pod dohledem Toniho Nadala. Německá ZDF o den později potvrdila, že se v pozadí řeší detaily možné spolupráce. Zverev nehledal nový forhend. Hledal jinou autoritu, jiný hlas, jiný rámec pro to, jak přistupovat k zápasům, které ho dřív lámaly.
Jedenáct měsíců, které změnily kariéru
Důležité je, co se nestalo hned. Žádný okamžitý zázrak, žádná pohádka o jednom tréninkovém týdnu na Mallorce, po kterém všechno klaplo. Zverevův první grandslamový titul přišel až 7. června 2026, kdy na Roland Garros porazil ve finále Cobolliho. Jedenáct měsíců od wimbledonského kolapsu. Jedenáct měsíců práce na něčem, co se nedá změřit rychlostí podání ani procentem prvního servisu.
Toni Nadal po pařížském triumfu popsal posun, který viděl: první major dal Zverevovi klid. Ne euforii, ne sebepřeceňování, klid. Víru, že dokáže zvládnout největší zápasy, aniž by musel předem unést vlastní frustraci z toho, že by je mohl nezvládnout. Zní to jako jemný rozdíl. V praxi je to rozdíl mezi hráčem, který ve finále vede 2:0 na sety a prohraje, a hráčem, který ve finále drží nervy i taktiku v komplikovaných pasážích.
Druhý major jako důkaz
Pokud by Roland Garros 2026 zůstal osamělým výstřelem, příběh by neměl takovou váhu. Jenže 13. září 2026 Zverev vyhrál US Open, když ve finále porazil Bena Sheltona. Oficiální web turnaje popsal jeho čtvrtý set jako důkaz růstu v chování pod tlakem, přesně to, co mu dřív chybělo.
Bilance v grandslamových finále se posunula z 0:3 na 2:4. Čísla sama o sobě nevyprávějí celý příběh, ale trajektorie ano: z hráče, který velké momenty systematicky ztrácel, se stal hráč, který je dokáže opakovaně zvládnout. Mezi tím stojí wimbledonské přiznání, mallorský trénink a rok trpělivé práce na něčem, co Toni Nadal od začátku nazýval otázkou charakteru a postoje.
Kde je Zverev teď
Zverev stále není jednoznačná světová jednička. Po US Open 2025 ATP rámovala absolutní špičku jako souboj Carlose Alcaraze s Jannikem Sinnerem; Alcaraz tehdy převzal první místo žebříčku a Sinner měl za sebou 65 týdnů v čele. Zverev byl nejbližší pronásledovatel, ne víc. Sezona 2026 ho ale posunula do pozice, kde už nejde o talent a potenciál. Jde o výsledky.
Podle nás je nejpodstatnější posun v tom, co se nedá kvantifikovat žádným žebříčkem: Zverev se poprvé přestal ve velkých zápasech chovat jako hráč, který musí předem unést vlastní frustraci. Začal se chovat jako hráč, který prostě hraje. A to je přesně ta proměna, kterou Toni Nadal viděl jako otázku charakteru, a kterou Zverev nakonec zodpověděl na kurtu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář