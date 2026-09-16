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Rodiče ve východním bloku nepouštěli děti ven kvůli černé Volze. Paniku nespustila pověra, ale reálné noční únosy vozy NKVD za Stalina

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Když se v Moskvě, Varšavě nebo Bratislavě třicátých a čtyřicátých let zastavil před domem tmavý automobil, málokdo pochyboval o tom, co přijde.
Rodiče ve východním bloku nepouštěli děti ven kvůli černé Volze. Paniku nespustila pověra, ale reálné noční únosy vozy NKVD za Stalina

Rodiče ve východním bloku nepouštěli děti ven kvůli černé Volze. Paniku nespustila pověra, ale reálné noční únosy vozy NKVD za Stalina

Zdroj: Foto: Aktron / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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