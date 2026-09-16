Rodiče ve východním bloku nepouštěli děti ven kvůli černé Volze. Paniku nespustila pověra, ale reálné noční únosy vozy NKVD za Stalina

Muži v kožených kabátech, krátké zaklepání, odvedení, a ticho. Sovětský stát provozoval represe s chirurgickou nenápadností: masové operace NKVD z let 1937–1938 probíhaly v absolutním utajení, rodiny zatčených se pravdu o osudu svých blízkých často nedozvěděly ani po desetiletích. Podle analýzy
Sciences Po KGB ještě v roce 1955 instruovala úředníky, aby příbuzným popravených sdělovali smyšlené verze o desetiletém trestu. Právě z tohoto mlčení a z nemožnosti pojmenovat hrůzu nahlas, se zrodil příběh o černé Volze, autu, které kradlo děti. Proč se právě automobil stal symbolem teroru
V sovětské společnosti třicátých a čtyřicátých let představoval osobní vůz výsadu nedostupnou běžnému občanu. Většina automobilů patřila státním institucím, armádě nebo bezpečnostním složkám. Folkloristka Anna Kirzjuková ve své studii z roku 2017 upozorňuje, že ve vzpomínkách pamětníků fungoval nástup do černého vozu jako přesný okamžik přechodu ze svobody do zajetí, hranice, za níž člověk přestával existovat pro okolní svět. Děti stalinské éry si podle jejího výzkumu nesly naučený strach z tmavých limuzín už z rodičovských varování.
Obraz „černé marusji“, hovorového označení pro vozy tajné policie, se v šedesátých letech plynule přesunul na novou generaci sovětských automobilů. Volha GAZ-21 a později GAZ-24 se staly služebními vozy stranické nomenklatury i KGB. Černá barva, záclonky v oknech, nedostupnost pro obyčejného člověka. Všechny ingredience pro vznik pověsti byly pohromadě.
Únos malého Piaseckého: tragédie, která přiživila víru v temné příběhy
Varšava, 22. ledna 1957. Dvanáctiletý Bohdan Piasecki, syn kontroverzního politika Bolesława Piaseckého, odchází z domova. Dva muži ho chytí a nacpou do taxíku značky Warszawa. Zmizí beze stopy. Téměř dva roky trvá vyšetřování, než je 8. prosince 1958 nalezeno jeho mumifikované tělo. Soudní znalci dospěli k závěru, že chlapec byl s největší pravděpodobností zavražděn přímo v den únosu. Případ, podrobně zdokumentovaný
polským Ústavem národní paměti, dodnes zůstává neobjasněný; vyšetřovatelé zvažovali motiv politické msty i zapojení sovětských zpravodajských služeb.
Případ Piaseckého dodal kolektivní představivosti východního bloku hmatatelný důkaz, že děti skutečně mizí z ulic za bílého dne. Folklorista Dionizjusz Czubala zaznamenal, že v sedmdesátých letech dosáhla legenda o černé Volze vrcholu: šířila se mezi školáky, rodiči i pedagogy a vyvolávala skutečnou paniku. Matky zakazovaly potomkům chodit ven bez doprovodu, učitelé varovali žáky před cizími řidiči. Historka o tajemném černém automobilu, který unáší děti kvůli krvi nebo orgánům, se stala jedním z nejrozšířenějších vyprávění své doby.
VIDEO Berija v černé limuzíně: když se osobní predátor stane archetypem
Postava Lavrentije Beriji, šéfa Stalinovy tajné policie, vtiskla legendě další rozměr. Berija nepředstavoval jen anonymní byrokratický aparát, ztělesňoval osobní zneužití absolutní moci. Jeho směrnice 892/B ze 7. března 1940 odstartovala deportace rodin polských válečných zajatců z táborů NKVD;
IPN dokumentuje, jak tato direktiva zasáhla tisíce žen a dětí. Historik Simon Sebag Montefiore ve svých rozhovorech pro C-SPAN zachytil svědectví o Berijovi, který projížděl moskevskými ulicemi v tmavé limuzíně a nechával si přivádět ženy.
Právě tady se rodí archetyp „mocného muže v černém voze“, figura, která v pozdějších verzích legendy mutuje do kněze, satanisty, upíra nebo anonymního lékaře. Kirzjuková i Czubala shodně ukazují, že identita pachatele se proměňovala podle aktuálně živého strachu dané společnosti. Jakmile slábla bezprostřední paměť na represivní stát, pachatel nabýval obecnějších, mytičtějších obrysů.
Československá stopa: od černé Volhy StB k pověsti o sanitce
V Československu plnila Volha GAZ-24 roli největšího a nejvýkonnějšího běžného služebního vozu Veřejné bezpečnosti. Podle vyjádření policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka pro iDNES sloužila u dopravní služby, pohotovostních motorizovaných jednotek i na dálnicích. Svědectví uložené v archivu
Paměti národa zachycuje vzpomínku Tomáše Molnára na černou Volhu Státní bezpečnosti, která denně sledovala autobus s mladými lidmi. Tady nešlo o dětské strašení, šlo o každodenní realitu normalizačního dozoru.
Na sklonku osmdesátých let se v českém prostředí legenda přetavila do podoby „černé sanitky“. Folklorista Petr Janeček mapuje tuto proměnu jako součást širšího vzorce: tentýž archetypální příběh, tajemný vůz, bezbranná oběť, neviditelný pachatel, si v každé zemi a každé dekádě nasadil novou masku. V Polsku figurovali kněží a jeptišky, v Sovětském svazu agenti tajné policie, v Rumunsku zdravotníci. Mechanismus zůstával totožný: neprůhledná moc, ohrožené dítě, šeptaná zpráva.
Proč legenda o černé Volze přežila pád režimů, které ji zrodily
Síla tohoto příběhu spočívá v tom, že propojuje tři mimořádně účinné motivy: nedostupný luxusní předmět ztotožněný s mocí, reálnou historickou zkušenost s represí a univerzální rodičovský pud chránit potomky. Czubala ji označuje za mimořádně rozšířenou legendu, Janeček za jednu z nejstabilnějších tradic bývalého východního bloku. Podle nás tkví její odolnost v něčem hlubším: nabízela lidem bezpečný jazyk pro popis strachu, který se v režimu nedal vyslovit přímo. Převáděla nesdělitelné kolektivní trauma z roviny „stát mi může vzít člověka“ do sdělitelné roviny „pozor na černé auto“.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková