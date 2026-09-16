Messi v 39 letech naposledy oblékne argentinský dres. Rozlučkový zápas má symbolické místo i soupeře

Dopis ze dne, kdy ještě bolelo
21. července 2026, pouhých osmačtyřicet hodin po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem, si Lionel Messi sedl a začal psát. „Vyprázdnil jsem se, nemám už víc co dát,“ stálo v textu. Dopis ale nezveřejnil hned. Nechal ho ležet šest týdnů, až do 31. srpna, kdy ho AFA publikovala na svých stránkách s jedinou předmluvou: „Gracias, Capitán.“
Devětatřicetiletý kapitán v dopise napsal, že je o správnosti kroku „ještě přesvědčenější než dřív“. Zmínil mladší generaci, která si prostor zaslouží. A dodal, že rozhodnutí ho bolí v duši. Nebyla to slova hráče, který odchází po triumfu. Byla to slova hráče, který ví, že jeho poslední reprezentační vzpomínka bude porážka 0:1 po prodloužení. Právě proto potřeboval čas, a právě proto mu Argentina chystá jiný konec.
6. října, Monumental, naposledy
FIFA potvrdila konkrétní datum i místo: úterý 6. října 2026, Estadio Monumental v Buenos Aires, přátelský zápas proti Beninu. Nejde o vágní příslib budoucí rozlučky. Jde o naplánované poslední Messiho vystoupení v bílomodrém dresu.
AFA zasadila rozlučku do širšího rámce tří domácích přátelských zápasů: 30. září Bolívie, 3. října Burkina Faso a 6. října Benin. Messi má nastoupit výhradně k poslednímu večeru. Předseda AFA Claudio Tapia to po debatě se Scaloniho realizačním týmem zarámoval jako „zaslouženou rozlučku doma v Argentině“. Čas výkopu zatím nebyl oficiálně zveřejněn.
Kdo čeká, že klíčem k symbolice je soupeř, hledá na špatném místě. V oficiální komunikaci AFA ani FIFA se neobjevuje žádný historický ani sportovní důvod, proč právě Benin. Logistika a termínový kalendář zřejmě převážily nad dramaturgií rivala. Skutečný symbol leží jinde.
Stadion, který už jednou plakal
Monumental není pro Messiho neutrální kulisa. 9. září 2021 tam vstřelil hattrick Bolívii, v prvním domácím zápase po triumfu na Copa América, při první oslavě před vlastními tribunami po desetiletích čekání na velký titul. Více než osmdesát tisíc lidí skandovalo jméno hráče, který konečně splatil dluh, o němž se v Argentině mluvilo celou kariéru.
A pak přišel 4. září 2025. Kvalifikační duel s Venezuelou, který FIFA popsala jako „speciální Messiho večer“; atmosféra už tehdy nesla rysy loučení, ačkoliv ještě žádné nebylo vyhlášené. Tribuny věděly dřív než hráč. Nebo možná věděly současně.
Říjnová rozlučka proto není jen zápas. Je to přerámování. Messiho poslední reprezentační vzpomínka má přestat být porážka ve finále na MetLife Stadium a stát se večerem na stadionu, kde ho Argentina milovala nejhlasitěji.
Co zůstává po kapitánovi
Messi odchází jako rekordman argentinské reprezentace v počtu startů i gólů. Jako držitel Copa América 2021 a 2024, Finalissima 2022 a mistrovství světa 2022. Jako finalista MS 2026. Seznam titulů je tak dlouhý, že AFA mu věnovala samostatný bilanční text, v němž ho označuje za hráče, který „změnil historii světového fotbalu“.
Kdo ho nahradí? Oficiální nástupce kapitánské pásky pojmenován nebyl. Z nominace na říjnové přátelské zápasy ale vystupuje jádro pokračující generace: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez. Nepůjde o nového Messiho. Půjde o rozdělené vůdcovství mezi bránou, obranou a středem pole.
Konec v reprezentaci, ne konec kariéry
Důležitá poznámka, která se ve vlně emocí snadno ztratí: Messi nekončí s fotbalem. Inter Miami mu prodloužilo smlouvu do konce sezony MLS 2028 a sám hráč v klubovém prohlášení mluví o těšení na nový stadion Miami Freedom Park. Rozlučka s reprezentací je tečka za jednou kapitolou, ne za celou knihou.
Ve srovnání s jinými legendami je Messiho odchod nezvykle obřadní. Zinédine Zidane šel do MS 2006 s vědomím, že turnaj bude jeho poslední, a kariéra skončila přímo ve finále proti Itálii, bez dodatečné domácí rozlučky. Cristiano Ronaldo po vyřazení Portugalska na MS 2026 potvrdil, že šlo o jeho poslední světový šampionát, ale samostatný rozlučkový zápas z dostupných zdrojů neplyne. Messi dostává něco, co nedostal nikdo z nich: ceremoniální epilog na stadionu, kde ho znají nejlíp.
6. října se Monumental zaplní naposledy kvůli číslu deset v bílomodrém. Dopis, který šest týdnů ležel v šuplíku, dostane svou poslední odpověď; ne slovy, ale tím, jak osmdesát tisíc lidí řekne sbohem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner