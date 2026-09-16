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Messi v 39 letech naposledy oblékne argentinský dres. Rozlučkový zápas má symbolické místo i soupeře

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Jednadvacátého července 2026, pouhých osmačtyřicet hodin po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem, si Lionel Messi sedl a začal psát. Dopis ale nezveřejnil hned. Nechal ho ležet šest týdnů, až do rozlučky, kterou mu Argentina chystá na stadionu, kde ho znají nejlíp.
Messi v 39 letech naposledy oblékne argentinský dres. Rozlučkový zápas má symbolické místo i soupeře

Messi v 39 letech naposledy oblékne argentinský dres. Rozlučkový zápas má symbolické místo i soupeře

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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