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Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve

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Brazilský mechanik přišel s řešením, jak osvětlit tmavé místnosti bez nutnosti zapojení elektřiny. Stačí průhledná láhev naplněná vodou a sluneční paprsky.
Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve

Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve

Zdroj: foto redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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