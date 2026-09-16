Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve

Představte si domek, kde celý den vládne šero, protože stavba nemá dostatek oken. Elektrické osvětlení spotřebovává energii, kterou si mnohé rodiny nemohou dovolit platit. A právě v takových podmínkách vznikl před dvěma dekádami nápad, který dnes pomáhá stovkám tisíc domácností po celém světě.
Řešení přišlo z Brazílie, kde mechanik Alfred Moser hledal způsob, jak překonat výpadky elektřiny na začátku tisíciletí. Jeho myšlenka byla překvapivě prostá: provrtat střechu, prostrčit skrz ni průhlednou PET láhev s vodou a nechat horní část vyčnívat ven na slunce. Výsledkem je světlo srovnatelné s běžnou čtyřiceti až šedesátiwattovou žárovkou, a to zcela zdarma během celého dne.
Jak funguje solární lampa z plastové lahve
Princip spočívá ve fyzikálním jevu zvaném lom a rozptyl světla. Když sluneční paprsky proniknou skrz průhledný plast a narazí na vodu uvnitř nádoby, kapalina je rozloží do všech směrů. Místnost se tak rozzáří difuzním světlem, které nepochází z jediného bodu, ale rovnoměrně prosvětluje celý prostor.
Některé verze obsahují ve vodě malé množství bělidla nebo chloru, což zpomaluje růst řas a udržuje kapalinu déle čirou. Bez této úpravy by láhev postupně zezelenavěla a její schopnost propouštět světlo by klesala.
Instalace vyžaduje pečlivost. Nelze jen tak vyvrtat díru do jakékoli střechy a doufat v nejlepší. Je nutné zhodnotit materiál konstrukce, vyříznout otvor přesně podle průměru lahve, nádobu pevně usadit a celý obvod důkladně utěsnit hydroizolací. Jakákoliv netěsnost by znamenala zatékání při dešti.
Od brazilské dílny na Filipíny a dál
Moserův vynález zůstal dlouho lokální záležitostí. Zlom nastal v roce 2011, kdy filipínská organizace MyShelter Foundation spustila projekt nazvaný Litr světla. Program cílil na chudé čtvrti, kde lidé žijí v přeplněných domech s plechovými střechami a minimem oken.
Během prvních dvaceti měsíců projekt zasáhl přes sto padesát tisíc domácností na Filipínách a dalších zhruba tři sta padesát tisíc rodin v patnácti dalších státech. UNESCO později zaznamenalo rozšíření iniciativy do více než třiceti zemí napříč Asií, Afrikou i Latinskou Amerikou.
Důvody úspěchu jsou jasné: levné a snadno dostupné materiály, možnost opětovného využití plastového odpadu, žádná závislost na elektřině během dne a schopnost komunit naučit se systém samy stavět a udržovat. Technologie nevyžaduje žádné složité nástroje ani specializované znalosti.
Modernější verze projektu Litr světla přidaly k základní konstrukci malý solární panel, dobíjecí baterii a LED diodu. Díky tomu dokáže lampa svítit i po setmění, což chudým domácnostem umožňuje večerní aktivity bez nutnosti kupovat petrolej nebo svíčky.
Proč se metoda neuchytila v Česku
V českých podmínkách by tento systém narazil na řadu překážek. Naše stavební standardy vyžadují kvalitní izolaci střech, kterou by jakékoli proražení narušilo. Navíc by voda v lahvích během zimních měsíců zmrzla, plast by praskal a celá konstrukce by se stala zdrojem problémů s vlhkostí.
Moserova lampa zůstává geniálním řešením pro tropické a subtropické oblasti, kde teploty neklesají pod bod mrazu a kde mnoho rodin nemá přístup ke stabilní elektřině. V rozvinutých zemích s dostatkem oken a dostupnou energií zůstává spíše zajímavostí než praktickým nástrojem.
Přesto ukazuje, jak jednoduchá fyzika a kreativita dokážou změnit životy statisíců lidí. A připomíná, že ne každý problém vyžaduje složitou technologii – někdy stačí průhledná láhev a trocha slunce.
Zdroje článku: bbc.com, believe.earth, materialdistrict.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová