Nové vedení Aše musí hledat úspory za 70 až 80 milionů korun a počítá s rozpočtovým provizoriem. Město v uplynulých letech investovalo stovky milionů do bazénu, kulturního střediska i nákupu nemovitostí, přestože jeho finanční kondice se výrazně zhoršovala. Na vážné problémy upozorňovala již v červenci ekonomická analýza, kterou si nechalo zpracovat předchozí vedení radnice. Podle nového starosty Mariana Rewczuka (NEPLAŠ) má město aktuálně na účtech 209 milionů korun. Do konce roku očekává dalších 45 milionů příjmů a přibližně 125 milionů výdajů. Na začátku příštího roku by tak mělo disponovat zhruba 130 miliony korun. Plánovaný rozpočtový schodek na rok 2027 však dosahuje 160 milionů. „Reálně nám chybí 30 milionů, abychom se dostali na jakousi nulu,“ uvedl starosta pro ČTK. V této částce ovšem ještě nejsou zahrnuty některé očekávané vícepráce na probíhajících stavbách ani potřebná finanční rezerva. Proto chce nové vedení najít úspory za 70 až 80 milionů korun. Mezi investice, které se mohou odložit, patří výstavba skateparku za odhadovaných 38 milionů korun. Obyvatelé se budou muset v příštím roce obejít také bez kluziště, jehož náklady dosahují 800 tisíc korun. Radnice naopak nechce výrazně omezovat financování školství, zdravotnictví ani městské policie. O dalších škrtech by se zastupitelé mohli dozvědět 16. prosince. Ekonom varoval už v červenci Na špatný stav městských financí upozorňovala analýza ekonoma Luďka Tesaře ze společnosti CityFinance, dokončená 10. července 2026. Předchozímu vedení doporučovala zastavit nákupy nerentabilních nemovitostí, snížit provozní výdaje a zvýšit běžné příjmy města. Podle analýzy vykázala Aš v roce 2025 provozní saldo pouhých 24,6 milionu korun. Jde o peníze, které městu zůstanou po zaplacení běžného provozu a které může využít na investice, opravy majetku nebo splácení dluhů. V přepočtu na jednoho obyvatele činilo provozní saldo Aše pouze 1 900 korun, zatímco průměr českých obcí dosahoval podle analýzy 8 200 korun. Aš tak dosahovala necelé čtvrtiny republikového průměru. „Město má v současnosti sotva na úhradu splátek svých dluhů,“ konstatuje ekonomická analýza. Město utrácelo i za nákup hotelu Navzdory zhoršující se finanční situaci radnice pokračovala v pořizování dalšího majetku. Letos například koupila hotel Goethe za přibližně 17 milionů korun. Důvodem byla především snaha zabránit jeho přeměně na ubytovnu. Nemovitost však může pro město znamenat další výdaje spojené s rekonstrukcí a provozem. Nový starosta Marian Rewczuk označil postup svých předchůdců za nepochopitelný, zejména s ohledem na předchozí odborná varování. „Ubezpečuji všechny obyvatele Aše, že se tímto problémem intenzivně zabýváme,“ uvedl v tiskovém prohlášení města. Mimořádné příjmy zakrývaly problémy Významnou roli v hospodaření Aše hrály v minulých letech vysoké příjmy z hazardu. Městu pomohl také mimořádný příjem ve výši 159 milionů korun v souvislosti s vypořádáním prostředků ze zkrachovalé Sberbank. Tyto peníze však nebyly dlouhodobě udržitelným zdrojem příjmů. Aš s přibližně 12 700 obyvateli měla na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu korun a výdaji 789,3 milionu korun. Plánované výdaje tak převyšovaly příjmy o téměř 72 procent. Schodek ve výši 329,8 milionu korun město plánovalo pokrýt z úspor minulých let. Současně musí počítat s propadem ročních příjmů z hazardu přibližně o 100 milionů korun. Bývalý starosta připouští chybu Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) nejprve závažnost finanční situace odmítal, následně však připustil, že městu může v příštím roce chybět kolem 40 milionů korun. „Město jsem nijak nepoškodil, ale pravděpodobně jsem přecenil množství naplánovaných investic,“ uvedl Kokoř. Část zvýšených provozních výdajů obhajuje specifickou polohou města, které musí při získávání zaměstnanců konkurovat německému pracovnímu trhu. Radnice v minulých letech navyšovala mzdy, podporovala lékaře a učitele a posílila městskou policii. „Aš má české příjmy, ale v mnoha ohledech německé výdaje,“ konstatoval bývalý starosta. Zásadní otázkou zůstává, proč předchozí vedení nepředložilo zastupitelům ekonomickou analýzu, kterou mělo k dispozici již několik měsíců před volbami, a o jakých dalších investicích rozhodovalo poté, co obdrželo odborné varování. Zdroj: autorský text