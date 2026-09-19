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Alaba se může vrátit tam, kde se stal hvězdou. Tentokrát ale ne do Bayernu

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Dennívýzva
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David Alaba by se po letech strávených v Realu Madrid mohl překvapivě vrátit do Bundesligy. Čtyřiatřicetiletý Rakušan je po vypršení smlouvy se španělským velkoklubem volným hráčem a podle Sport BILDu se jeho jméno objevilo v souvislosti s posledním Hamburkem. Ten po třech porážkách stále čeká na první bod i vstřelený gól.
Alaba se může vrátit tam, kde se stal hvězdou. Tentokrát ale ne do Bayernu

Alaba se může vrátit tam, kde se stal hvězdou. Tentokrát ale ne do Bayernu

Zdroj: Real Madrid C.F.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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